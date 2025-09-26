В Самаре подорожали общественные бани

165

Одна из самых популярных общественных бань Самары столкнулась с хейтом — клиенты обрушились на неё в соцсетях из-за взлетевших цен.

Совсем недавно помыться в общем отделении стоило от 220 рублей (льготный билет), были билеты по 330 рублей, 340 рублей, 370 рублей. Летом цены подняли до 280-400 рублей. А с октября — ещё одно повышение.

Баням пришлось ввести временную блокировку отзывов в соцсетях из-за негативных комментариев. Чуть позже представители учреждения объяснили свою позицию.

Повышение стоимости билетов в общие отделения руководство бань объяснило тем, что всё подорожало — услуги ЖКХ, электроэнергия. Соответственно, повысились издержки предприятия.

«Это привело к убыткам и отрицательному балансу уже в середине лета. Взятый кредит позволил выполнить только часть необходимых ремонтных работ. На косметический ремонт средств не хватило. Дополнительный кредит пошёл на выплату зарплат. Мы оказались перед выбором: закрыть общие отделения или повысить цену, чтобы сохранить их работу», — сообщили в документе-пояснении.

Представители бань уверяют, что им самим неприятно повышать стоимость услуг, но выбора нет, пишет 63.ру.

«Мы вынуждены подстраиваться под экономические реалии. Однако, если новая цена окажется неконкурентной и посещаемость снизится, нам, к сожалению, придётся прекратить работу общих отделений», — сообщили клиентам представители бань.

Что касается блокировки отзывов и комментариев, всё просто — там была реклама конкурентов. Недовольным предложили воспользоваться книгой жалоб.