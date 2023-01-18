В Самаре подготовят купели для крещенских купаний

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В ночь на 19 января будут работать четыре купели, три из которых организованы при следующих храмах:

в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1);

в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул.Советской Армии, 251б);

в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул.Коммунистической,1).

Уже по сложившейся традиции купель организуют на Полевом спуске.

Обращаем внимание горожан на запрет купания в несанкционированных местах. Призываем всех быть осторожными, заботиться о безопасности и прислушиваться к своему самочувствию – купание при таких низких температурах, особенно в необорудованных местах, не всегда может закончиться благополучно.