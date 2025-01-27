В Самаре почтили память жителей блокадного Ленинграда

82

В понедельВ Самаре почтили память жителей блокадного Ленинград, 27 января, в Самаре отдали дань памяти одной из самых значимых дат в истории Великой Отечественной войны – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это день мужества и скорби, памяти и веры, когда жители России вспоминают миллионы ленинградцев, погибших от голода и холода, под постоянными артобстрелами, отдают дань уважения тем, кто смог пережить блокаду и найти в себе силы вернуться к мирной жизни, созидать, создавать и работать на благо своей Родины и живущих в ней людей.

Представители Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, Администрации городского округа Самара, городской Думы, ветеранских организаций, Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и молодежных организаций областной столицы возложили цветы к Вечному Огню в Парке Победы. Место проведения торжественной церемонии было выбрано не случайно – именно здесь возведен мемориальный комплекс Героев СССР, памятник участникам ВОВ, открыт памятник малолетним узникам фашистских концлагерей, возведен Монумент Участников Парада Победы в Москве 1945 года, а также представлена техника времен Великой Отечественной войны.

«В нашей стране не найдется ни одного города, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Когда жителей Ленинграда эвакуировали, многие из них были перевезены в Самару, получили здесь образование, создали семьи и сделали много хорошего и полезного для нашего города. Переживший блокаду Ленинград и его жители, которые проявляли невероятное мужество и стойкость в условиях голода, холода, под обстрелами и, находясь в кольце, не сдались – это символ и пример для всех россиян. Каждый человек в Советском Союзе и России знает о блокадном Ленинграде и подвиге его защитников, даже если никогда не был сам в этом городе. Сейчас жители блокадного Ленинграда достигли почтенного возраста и задача Администрации Самары – проявлять максимальную заботу, уважение к этим людям, создавать им комфортные условия жизни», – отметил глава Самары Иван Носков.

Сейчас в Самаре проживают около 70 человек – жителей блокадного Ленинграда.

«27 января 1944 года – день, который навсегда останется в памяти каждого из нас. Мы его проводим с болью в сердце и одновременно с чувством гордости за поколение Победителей. Почти 900 дней и ночей Ленинградцы жили, трудились, боролись во имя Победы. Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Великая Победа. Низкий поклон ветеранам и блокадникам!», - отметил председатель городской Думы Алексей Дегтев.

Сегодня, в 81-ю годовщину со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, памятные мероприятия проходят также в школах, учреждениях дополнительного образования и вузах Самары.

Фото: администрация Самары