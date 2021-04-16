В Самаре перестали отапливать дома

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В Самаре прекратили подачу тепла в жилые дома и учреждения. Постановление об окончании отопительного сезона подписали в мэрии.

Отключить батареи власти решили, когда среднесуточная температура воздуха держалась выше +8 градусов больше пяти дней.

— Отключение тепла по городу, как и включение, — процесс постепенный. Обычно сначала отключаются промышленные предприятия. При этом, в случае возможного похолодания, вновь массовой подачи тепла не будет. По нашим данным, значительного понижения температуры не ожидается. Однако при необходимости по заявкам больниц, детских домов и других социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей профильные организации должны быть готовы к подаче тепла. Для них смогут нагреть воду до температуры в 68–72 градуса, — сообщил первый заместитель мэра Владимир Василенко.

Тепло в социальные учреждения может понадобиться совсем скоро. Синоптики предупредили горожан о возможном похолодании, пишет 63.ру.

Теперь, когда отопительный сезон закончен, энергетикам предстоит подготовить тепловые сети к следующей зиме. В 2021 году планируется заменить в Самаре почти 65 километров теплотрасс.

— В 2021 году мы еще больше увеличим темпы перекладки магистральных трубопроводов и муниципальных внутриквартальных теплосетей, взятые в прошлом году благодаря переходу на альткотельную, — комментирует главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.