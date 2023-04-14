В Самаре пасхальное богослужение из Софийского собора покажут в прямом эфире

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В ночь с 15 на 16 апреля состоится главный праздник всего церковного года, смысловой центр православного календаря – Пасха. Пасхальное богослужение в Софийском соборе областной столицы проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.



Прямая трансляция праздничного богослужения из Софийского собора будет вестись телеканалом ГТРК «Самара».



Начало трансляции - 15 апреля в 23:50.



Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале «Самара 24», YouTube-канале ГТРК «Самара», региональных телеканалах «Губерния», «Самара-ГИС», «Лада-медиа», а также на Интернет-ресурсах и в социальных сетях ВКонтакте.