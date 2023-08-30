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В Самаре отремонтированы все 42 объекта, запланированные к обновлению по дорожному нацпроекту

30 августа 2023 09:42
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Среди дорог, преобразившихся в ходе реализации нацпроекта в этом дорожно-строительном сезоне, около половины ведут к школам, детским садам, лицеям.

В Самаре завершился ремонт участков улично-дорожной сети, который был предусмотрен на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Контроль осуществлялся постоянно, со старта дорожной ремонтной кампании, и некоторые недочеты выявлялись во время производства работ. На замечания подрядчики реагировали оперативно и устраняли недостатки еще на этапе ремонта. Все отремонтированные улицы прошли кернение.

В преддверии нового учебного года в ходе приемки особо тщательно следят за качеством произведенного ремонта на тех объектах, которые находятся в непосредственной близости к учреждениям образовательной сферы. Среди дорог, преобразившихся в ходе реализации нацпроекта в этом дорожно-строительном сезоне, около половины ведут к общеобразовательным школам, детским садам, лицеям, колледжам, школам искусств, центрам внешкольной работы, вузам и ссузам. Таких участков 21.

Так, комфортным и безопасным стал подъезд к гимназии № 54 «Воскресение» и детскому саду № 264 на улице Ерошевского, где проезжую часть привели в порядок от улицы Ново-Садовой до улицы Маломосковской. На проспекте Ленина, который преобразился в границах улицы Полевой и улицы Ново-Садовой, расположен Самарский медико-технический лицей, а рядом – Самарский лицей информационных технологий. Причем на этом дорожном объекте, по которому пролегает много маршрутов общественного транспорта, отремонтировали и трамвайное межрельсовое полотно в районе нескольких перекрестков. А по обновленной улице Красных Коммунаров, где привели в нормативное состояние автодорогу между улицами Калинина и XXII Партсъезда, в учебном году будет удобно добираться до школ № 123 и № 153, детской школы искусств № 4, Центра внешкольного образования «Творчество» и футбольного клуба.

В отдельных локациях было укреплено основание дороги, по всей протяженности участка улицы Красных Коммунаров в кратчайший срок (всего за сутки) уложили высокопрочное полотно, применив щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Позаботились и о водоотведении, чтобы после осадков вода не застаивалась и новое покрытие не портилось.

В масштабной дорожной ремонтной кампании в этом году, как и в предыдущие годы, активное участие принимают общественники.

Как правило, объекты, которые берутся в ремонт по дорожному нацпроекту, входят в рейтинг наиболее востребованных, что, безусловно, связано и с наличием социальной инфраструктуры на пути следования. В дальнейшем, при составлении плана ремонтной кампании на 2024 год, обязательно будет учтен и этот фактор (насыщенность той или иной улицы социальными объектами), а также состояние участков, предписания надзорных органов и, конечно, мнения горожан, которые указывают на наиболее нуждающиеся в ремонте дороги местного значения.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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