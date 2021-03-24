В Самаре отметят 210-ю годовщину со Дня образования войск правопорядка и 5-летие Росгвардии

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25 марта в 13.00 на территории Управления Росгвардии по Самарской области (г.о. Самара, ул. Вилоновская, 2) состоится торжественная церемония возложения цветов к памятному обелиску погибшим сотрудникам и военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области.

В мероприятии примут участие сотрудники и ветераны Управления Росгвардии по Самарской области.

26 марта в 11.00 в конференц-зале Мультимедийного исторического парка «Россия - моя история» в ТЦ «ГудОк» (ул. Красноармейская 131, этаж 3) состоится торжественное собрание, посвященное юбилейной дате Росгвардии. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы Управления, а так же награждены отличившиеся сотрудники.