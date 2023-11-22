В Самаре отметили 100 самых активных представителей проектного сообщества региона

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21 ноября 2023 года в Молодёжном центре Самарской области состоялась Церемония награждения 100 самых активных представителей проектного сообщества региона.

На Церемонии был отмечен вклад в развитие области победителей конкурса молодёжных проектов среди физических лиц в 2022 и 2023 годах, амбассадоров и экспертов Росмолодежь.Гранты, региональных экспертов и наставников в сфере социального проектирования. Без внимания не остались заслуги представителей образовательных организаций Самарской области, ответственных за развитие проектной деятельности.

«Инициаторами Корпорации знаний стали вы – молодые и активные граждане нашей губернии, решившие создать сообщество людей, активно занимающихся социальным проектированием. У вас это получилось: «Корпорация знаний» вошла в программу комплексного развития молодежной политики в Самарской области «Регион для молодых», а сам проект преобразовался в целый центр поддержки и реализации проектов и программ. И сегодня в этом зале собралось целое сообщество единомышленников, которым небезразлично будущее родного региона, которые стремятся развиваться, достигать большего, меняя мир вокруг себя», – отметил министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

Развитие проектного сообщества региона, помощь в написании и реализации грантовых проектов, формирование системы наставничества в социальном проектировании – важнейшие задачи центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области.

«В феврале 2023 года был создан Центр поддержки и реализации проектов. На протяжении года мы ездили в муниципалитеты, общались со студентами и преподавателями образовательных организаций Самарской области, общались с экспертами и наставниками. Нам отрадно видеть блеск в глазах наших студентов, которые хотят менять мир к лучшему и воплощать мечты в реальность благодаря грантовой деятельности», – поделилась руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ ГБУ СО «Агентство по реализации молодёжной политики» Елена Кудашова.

Церемония награждения является заключительным этапом реализации проекта «Корпорация знаний» на территории Самарской области. Проект включал в себя несколько основных этапов: серия обучающих мероприятий «Марафон идей» для студенческой молодёжи Самарской области; программа повышения квалификации «Основы социального проектирования» и «Консультант по социальному проектированию» для сотрудников, ответственных за реализацию проектной деятельности в образовательных организациях; выездной акселератор социальных проектов «Корпорация знаний».

«Благодаря наставничеству экспертов нашего региона мы вдохновляем и обучаем молодежь. Прямо сейчас победители конкурса Росмолодежь.Гранты реализуют свои проекты на благо Самарской области», – рассказала руководитель проекта «Корпорация знаний», региональный координатор Росмолодежь.Гранты Самарской области Виктория Хоркина.

Проект «Корпорация знаний» является частью программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и реализуется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование». Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области совместно с ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Фото предоставлено департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области