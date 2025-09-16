В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»

98

16 сентября, за 50 дней до старта XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», в Многофункциональном молодёжном центре Самарской области (г. Самара, пр-т Масленникова, 37) состоялось торжественное открытие Центра привлечения и подготовки волонтёров.

Гостями открытия стали кандидаты в волонтёры, активисты добровольческих объединений, представители молодёжных организаций, студенты, руководство дирекции форума «Россия – спортивная держава» и представители Правительства Самарской области.

«Перед Самарской областью стоит серьёзная задача — достойно принять XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Сделать это возможно только с большой и сплочённой командой, и именно волонтёры — её основа. Мы рассчитываем на вашу ответственность, вовлечённость и желание помогать. От вашей помощи зависит не только организация форума, но и то впечатление, с которым гости увезут Самарскую область в сердце. Я уверен, что вместе мы справимся и покажем высокий уровень добровольчества в регионе», — отметил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули. Волонтёры будут получать практические знания, готовиться к выполнению своих задач на площадках форума, встречаться с почетными гостями.

«Волонтёры – это душа и сердце форума. Именно они создают атмосферу гостеприимства, поэтому очень важно, чтобы и у них было место, где они смогут учиться, общаться, набираться энергии. Именно таким местом притяжения станет наш Центр. Здесь для волонтёров созданы все условия, чтобы они могли не только готовиться к выполнению своей функциональной деятельности, получать консультации и новые знания, но и отдыхать, набираться сил», — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Юлия Рябева.

Особую часть программы открытия Центра составила встреча с именитыми спортсменами. Дзюдоистка Дарья Курбонмамадова, чемпионка Европейских игр, победительница и призёр этапов Кубка Европы, чемпионка Европы, мастер спорта международного класса, поделилась личным опытом преодоления трудностей и значением поддержки со стороны команды. Сергей Божин, вице-капитан ПФК «Крылья Советов», подчеркнул важность волонтёров в создании комфортной атмосферы для болельщиков и гостей крупных спортивных событий. Михаил Кулагин, капитан баскетбольного клуба «Самара», чемпион России, победитель Евролиги, рассказал о командном духе и дисциплине как основе успеха.

«Это была очень классная встреча, было много интересных вопросов от ребят. Некоторые были настолько серьёзными, что даже приходилось задумываться, как лучше ответить. Мне важно видеть такой искренний интерес к спорту и к волонтёрскому движению. Самарские волонтёры очень активные, открытые, видно, что они хотят развиваться, искать новые возможности. Я думаю, что такие разговоры мотивируют не только ребят, но и нас, спортсменов — ты понимаешь, что твой опыт и твоя история действительно кому-то нужны», — Михаил Кулагин, капитан БК «Самара», чемпион России, победитель Евролиги, участник Кубка мира.

В рамках открытия прошли и первые образовательные занятия. Для добровольцев подготовили два тренинга: практику по сложным коммуникациям, где кандидаты в волонтёры учились находить общий язык с разными людьми, и занятие «Суперсила волонтёра», на котором участники искали свои сильные стороны и учились использовать их в работе.

В Центре ежедневно проводятся собеседования кандидатов в волонтёры: специалисты уже начали отбор кандидатов, ежедневно десятки человек проходят интервью. В ближайшее время стартует образовательная программа для будущих добровольцев, которая объединит лекции, тренинги и практические занятия. Здесь кандидаты в волонтёры познакомятся с программой форума, площадками в Самаре и Тольятти, освоят функциональные направления и отработают практические навыки.

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Волонтёрами форума могут стать граждане России старше 18 лет ( с 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора»), а также иностранные граждане, проживающие в России. Добровольцев ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачёта практики в образовательных организациях.

Заявочная кампания по набору волонтёров продлится до 25 сентября. Подать заявку можно на платформе Добро.рф: https://dobro.ru/event/11244427.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтеров форума «Россия - спортивная держава»