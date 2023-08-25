В Самаре открылся передвижной пункт по приему на военный контракт в Росгвардию

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Передвижной пункт по приему на военный контракт в войска национальной гвардии Российской Федерации ежедневно работает в Самаре, он размещается в местах наиболее массового пребывания граждан. Пройти собеседование и оставить заявку на службу по контракту могут как военнослужащие запаса, так и молодые граждане.

На стендах пункта размещены основные информационные материалы, что помогает потенциальным кандидатам ознакомиться с необходимыми требованиями, процедурой приема и другой важной информацией, связанной со службой. Действующие военнослужащие проводят консультации по вопросам прав и обязанностей, социальных гарантий, а также других аспектов несения службы.

- Мы разработали алгоритм упрощенного приема на службу по контракту. Одним из вариантов является мобильный пункт приема на службу, который размещается в местах массового пребывания граждан, где можно получить всю нужную информацию, и уже через 3- 4 дня стать военнослужащим Росгвардии, - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок.

По всем вопросам можно обращаться: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 2. Телефоны: 8(846)339-49-80, 339-49-41