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В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка

9 декабря 2022 11:48
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В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка

В Самаре в рамках мероприятий, приуроченных к Дню Героев Отечества, около Дома офицеров по инициативе жителей региона открыли мемориал, посвященный георгиевским кавалерам и героям легендарного 5-й гусарского Александрийского полка. Александрийцы прославились своими многочисленными подвигами в защите родного Отечества, в том числе в Отечественной войне 1812 года. Вместе с земляками, ветеранами, действующими военнослужащими, общественными и молодежными организациями в церемонии открытия мемориала принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.

5-й гусарский Александрийской полк (полное название - 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк) был создан 11 августа 1776 года, в период царствования императрицы Екатерины II. Он стал одной из элитных частей Русской императорской армии, прославившись своими героическими ратными подвигами и блестящими победами. Бессмертную славу черные гусары, как называли александрийцев за цвет их формы, заслужили в битвах Отечественной войны 1812 года и в последующих сражениях с наполеоновской армией. История Александрийского полка неразрывно связана с Самарой. В нем служили уроженцы губернии, а в 1910 году полк перебазировался в Самару – в городе специального для черных гусар были построены казармы. В июле 1914 года полк, в составе которого были и самарцы, ушел на Первую мировую войну, где александрийцы также проявили небывалую отвагу и храбрость. С момента сформирования полка вплоть до его роспуска в 1918 году орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия было награждено 25 офицеров, а более 500 нижних чинов были пожалованы Знаком отличия Военного ордена (Георгиевский крест). Мемориал с именами 350 награжденных офицеров и нижних чинах 5-го гусарского Александрийского полка был открыт рядом со зданием Дома офицеров Самарского гарнизона.

«Сегодня знаковый и значимый для нашего региона день. В преддверии Дня Героев Отечества мы открываем имена славных героев нашей страны, имена незабытые и отныне увековеченные здесь. Георгиевские кавалеры, александрийцы своими подвигами и сегодня освещают путь нашей страны, путь наших Вооруженных сил, путь героев, и вдохновляют на подвиги все новых и новых защитников Отечества: офицеров, бойцов и самых юных граждан страны – юнармейцев, – сказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии открытия мемориала. – Я искренне рад, что мы на самарской земле достойно и с честью храним память о героях. Только сохранив память, мы можем двигаться вперед, только и можем побеждать вновь и вновь по всем фронтам. Так было и так есть. И сегодня имена кавалеров – георгиевцев освещает путь Александрийской бригаде, которая стоит на защите нашего Отечества, наших традиций, нашего суверенитета, всего, что нам дорого и свято».

С целью сохранения истории гусарского Александрийского полка инициативной группой в Самаре был создан союз «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары», получивший поддержку лично Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В 2016 году союзом был открыт полковой музей, который расположился на территории самарского военно-исторического музея Центрального военного округа (ул. Шостаковича, д. 1), а в 2018-м – памятник рядом с Домом офицеров Самарского гарнизона. Также состоялась закладка нескольких капсул с землей с мест боев Александрийского полка. В дальнейшем клуб «Бессмертные гусары» продолжил свою кропотливую работу по наполнению коллекции музея – искали и приобретали экспонаты по всему миру, находили родственников черных гусар, проводили различные изыскания и исследования. Так, в архивных документах были найдены упоминания о 350 награжденных офицерах и нижних чинах 5-го гусарского Александрийского полка. Клуб «Бессмертные гусары» выступил с инициативой увековечить их имена и сделать мемориал, а Глава региона помог в реализации проекта. Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за трепетное и внимательное отношение к истории страны и родного края.

«Благодарю инициаторов этого проекта. Мне очень дорого, что воплощение его в жизнь происходит благодаря общественной инициативе наших земляков. Спасибо всем огромное. Всем хочу пожелать крепости духа и уверенности в том, что враг России всегда будет разбит, а победа будет за нами», – сказал Дмитрий Азаров.

Председатель союза «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары» Артем Гусев подчеркнул ценность открытого мемориала: «Он имеет огромное значение, так как мы храним память наших предков. Мы вспоминаем наших героев, которые любили свою страну и отдавали жизни за Отечество».

Юнармеец Никита Курушин уверен в значимости мемориала для молодого поколения: «Это дань уважения нашим предкам, которые сражались за свободу нашей Родины. Это чувство гордости за людей, которые вписали свои имена в историю нашей страны и стали для подрастающего поколения символом мужества и героизма».

Врио командующего 2-ой гвардейской общевойсковой армией гвардии полковник Павел Олексюк отметил, что сегодняшние бойцы 15-ой отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады – достойные продолжатели славных традиций своих героических предков. «Слава Александрийского полка воплотилась в действующую бригаду нашей второй армии, которая за мужество и героизм на полях СВО получила высокое звание гвардейской. Желаю, чтобы тот русский дух, который всю жизнь был в русском человеке, никто и никогда не мог сломить. Слава российской армии, слава нашему народу! Искренние слова благодарности Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, который душой и сердцем ратует за нашу историю», – сказал Павел Олексюк.

Фото — Юлия Рубцова.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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