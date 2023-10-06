В Самаре открыли бюст легендарному министру путей сообщения Борису Бещеву

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Сегодня на территории Поволжского музея железнодорожной техники в Самаре прошла торжественная церемония открытия бюста государственному деятелю и легендарному министру путей сообщения Борису Павловичу Бещеву. Мероприятие приурочено к 120-летию со дня его рождения и 20-летию со дня основания ОАО «РЖД».

В торжественном митинге и возложении цветов приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги, ветераны, железнодорожники и члены их семей, студенты и преподаватели Самарского государственного университета путей сообщения.

– На посту министра путей сообщения Борис Павлович заложил основы современного железнодорожного транспорта. Почти три десятилетия его деятельности ознаменовались для железных дорог бурным развитием техники и новых технологий. Для своего поколения он стал настоящим образцом профессионализма, мужества и преданности делу, патриотом своего государства и сегодня наша общая задача сохранить его наследие для будущих поколений российских железнодорожников, – сказал Вячеслав Дмитриев.

Отметим, что пять лет назад в Октябрьске на Куйбышевской железной дороге был открыт музей имени Бориса Бещева. Ознакомиться с экспозицией, рассказывающей о жизни и деятельности начальника Куйбышевской железной дороги и министра путей сообщения СССР Бориса Павловича Бещева, можно ежедневно (со вторника по субботу) на территории железнодорожного вокзала станции Октябрьск.