В Самаре открылась выставка к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России

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В Самаре открылась выставка (0+), посвященная 100-летию Государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

Каким должно быть правильное питание? Как часто надо мыть руки? Насколько чистая вода из-под крана? На все эти вопросы знает ответ Роспотребнадзор.



На выставке, посвященной юбилею организации, собраны архивные фотографии и истории людей, посвятивших свою жизнь санитарно-эпидемиологической службе.



Посетить экспозицию в Самаре на площади Славы жители и гости города смогут до 27 ноября, пишет Сова.