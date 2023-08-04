В Самаре открыла свою работу стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса

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В среду, 3 августа, на площадке СКК Дворец спорта в Самаре открыла свою работу стратегическая сессия по созданию в регионе международного межвузовского кампуса. Участниками события стали представители федеральных министерств и институтов развития, члены Правительства Самарской области, представители бизнеса, вузов и научного сообщества региона. Стратсессия, посвященная этому проекту, уже стала самой масштабной – к обсуждению подключились более 350 человек.



В течение ближайших двух дней им предстоит совместно определить модель управления кампусом, профиль и направления его специализации, а также актуализировать дальнейшие шаги по реализации этого масштабного проекта.



Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в стране появится 25 современных кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства. Кампусы создаются в рамках нацпроекта «Наука и университеты».



Заявка Самарской области на софинансирование проекта из средств федерального бюджета была отобрана Министерством науки и высшего образования РФ в ноябре прошлого года. Концепция его создания в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями разрабатывалась под руководством Губернатора Дмитрия Азарова. В прошлом году Глава региона представил проект Президенту страны и заручился его поддержкой.



«Кампус - это наша стратегия по привлечению и удержанию в регионе способных молодых людей. Это кампус третьего поколения, где будет организован образовательный процесс, проведение исследований, которые востребованы в рамках масштабных процессов цифровизации, космической промышленности, двигателестроения, медицины и других отраслей региона», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.



Концессионное соглашение о строительстве кампуса на 5000 мест было подписано между региональным Правительством и ООО «ПроКампус № 1» (входит в ГК «ПроШкола», ВЭБ.РФ) на Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня текущего года.



«Наш регион имеет все основания для реализации такого значимого в масштабах страны проекта. Самарская область – мощный научно-образовательный центр. Основу системы высшего образования составляют 25 вузов и филиалов, из них 12 – крупных государственных вузов. Около 100 тысяч студентов, более 5,5 тысяч преподавателей генерируют прогрессивные методики и технологии», - отметил председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов, академик РАН Геннадий Котельников.



Значительный потенциал регион отмечают и федеральные эксперты. «Проект создания кампуса мирового уровня – это, конечно, грандиозный проект, который перезагрузит всю систему высшего образования в России. Мы понимаем, что работа, которая предстоит, будет такой же масштабной, как и сам проект, - подчеркнула замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. - Самарская область имеет колоссальный потенциал и с точки зрения высшего образования, и науки, и работодателей, и выстроенной системы взаимодействия, которая лежит в основе самарского НОЦ. В регионе сформировано мощное вузовское сообщество Самары и Тольятти, которое точно должно притягивать студентов, причем не только российских регионов».



Стратегическая сессия стартовала с пленарного заседания, а затем продолжилась работой в группах по разным направлениям: технологическое предпринимательство, медицинская инженерия, система управления, молодежная политика и др.



На предыдущей сессии ставка была сделана на участие молодежи. В ходе сегодняшнего обсуждения участникам представят два лучших проекта. Это проекты «Цифровая Вселенная кампуса» от самарских студентов в сфере информационных технологий, и проект благоустройства территории вокруг кампуса, рядом со стадионом «Солидарность Самара - Арена» - молодые люди предложили создать здесь парк.



«Мы постараемся создать как модель управления кампусом, так и образовательные, инновационные продукты, а также продукты технологического предпринимательства. Участникам стратегическая сессия дает возможность донести свои мысли и экспертную позицию до управляющих этим проектом, расширить «узкие места» в модели реализации проектов кампуса. Поскольку это инновационный вид деятельности, то возможность обменяться мнениями и найти лучшее решение – крайне важна», - отметила Алиса Денисова, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор управляющей организации ООО «ПроКампус №1» - ООО «ПроШкола».



Инвестиции на создание кампуса составляют свыше 39 млрд рублей. Это средства федерального бюджета и средства, которые концессионер – компания «ПроКампус№1» - привлечет из внебюджетных источников. Кредиторами выступят ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк». В планах – ввести объект в эксплуатацию в 2027 году.



«Студенческий кампус – это грандиозный, масштабный совместный проект нашего региона и федерального центра, ведущих вузов губернии и индустриальных партнеров. Это большой шаг навстречу новым технологиям и разработкам, к созданию условий для ученых и развитию науки. Этот проект позволит снизить отток талантливой молодежи из Самарской области, даст ребятам возможность расти профессионально, никуда не уезжая, а значит – жить, работать, создавать семьи и развивать родной регион», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.