В Самаре откроется уникальная Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны

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8 февраля в 12.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона торжественно откроется уникальная Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Подобные выставки пройдут в 63 регионах России.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в год Памяти и Славы. На выставке будут представлены рассекреченные архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. К работе были подключены 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалистов региональных государственных архивов и региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских ВУЗов.

В декабре 2020 года, в рамках Всероссийского патриотического форума в Музее Победы в Москве, проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом года Памяти и Славы, и удостоен национальной премии «Победа».

Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф

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