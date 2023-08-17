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В Самаре откроется фотовыставка Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»

17 августа 2023 21:21
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В портфолио автора около 150 распечатанных и 300 мультимедийных фоторабот. С частью коллекции зрители смогут ознакомится в мультимедийной экспозиции.

28 августа в 15:00 в Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка фотографий российского журналиста, члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца».

В портфолио автора около 150 распечатанных и 300 мультимедийных фоторабот. С частью коллекции зрители смогут ознакомится в мультимедийной экспозиции.

С июля 2022 года Александр Малькевич практически постоянно живет и работает на освобождённых от украинского фашизма территориях. Сегодня он, пожалуй, один из немногих российских журналистов и общественных деятелей, который побывал везде: он жил и работал в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях, в ЛНР и ДНР. Он видел все своими глазами: как живут и работают люди, как, невзирая на круглосуточные обстрелы, каждый день созидают. Видел – и старался запечатлеть: кровавые раны и разрушения войны, и тихое счастье мирной жизни.

Херсон – Берислав – Новая Каховка – Мелитополь – Бердянск – Энергодар – Мариуполь – Донецк – Луганск – Купянск – Изюм... такого вы не увидите больше нигде!

Это «живая история» – то, что происходит здесь и сейчас. В каждой из фотографий «застыл» немой, но очень громкий ответ на многие вопросы: «Зачем?» и «Почему?». Эти фотографии передают и атмосферу, и факты, причем реальные факты и свидетельства времени.

Каждая фотография наполнена разными эмоциями. Скорбь и гордость одновременно, а еще – надежда и вера. Чудом уцелевшие храмы и новые святыни – тому подтверждение, сообщает пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самара.

 

Фото:    пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самара

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