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В Самаре определили победителей проектов территориальных общественных самоуправлений 

1 июля 2022 14:58
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После голосования определили победителей семи номинаций.  

Накануне прошло заседание конкурсной комиссии в рамках работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». 
 
После голосования на встрече определили победителей семи номинаций.  
 
В том числе победу в номинации «Межпоколенческие связи по организации передачи опыта одного поколения и принятию этого опыта другим поколением, мероприятия, направленные на сохранение и укрепление традиционных ценностей)» одержал проект Велопробег «Памяти Великой Победы» от ТОС «Зубчаниновка» Кировского района. 
 
В остальных номинациях были определены победители из Тольятти, Октябрьска и Сызрани.

 

Фото:   администрация Самары

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