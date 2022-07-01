В Самаре определили победителей проектов территориальных общественных самоуправлений 

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Накануне прошло заседание конкурсной комиссии в рамках работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».



После голосования на встрече определили победителей семи номинаций.



В том числе победу в номинации «Межпоколенческие связи по организации передачи опыта одного поколения и принятию этого опыта другим поколением, мероприятия, направленные на сохранение и укрепление традиционных ценностей)» одержал проект Велопробег «Памяти Великой Победы» от ТОС «Зубчаниновка» Кировского района.



В остальных номинациях были определены победители из Тольятти, Октябрьска и Сызрани.

Фото: администрация Самары