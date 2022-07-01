В Самаре определили победителей проектов территориальных общественных самоуправлений 

Накануне прошло заседание конкурсной комиссии в рамках работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
После голосования на встрече определили победителей семи номинаций.
В том числе победу в номинации «Межпоколенческие связи по организации передачи опыта одного поколения и принятию этого опыта другим поколением, мероприятия, направленные на сохранение и укрепление традиционных ценностей)» одержал проект Велопробег «Памяти Великой Победы» от ТОС «Зубчаниновка» Кировского района.
В остальных номинациях были определены победители из Тольятти, Октябрьска и Сызрани.
Фото: администрация Самары