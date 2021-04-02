В Самаре официально приступили к весенней уборке улиц

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В Самаре с 1 по 30 апреля 2021 года пройдет традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Стоит отметить, что фактически еще до официального старта этой масштабной акции территории начали приводить в порядок после зимнего сезона.

Всего в Самаре охватят уборкой и благоустройством 56 миллионов квадратных километров участков, подсчитали в городской администрации.

Важным принципом организации работ во время месячника, как и в прошлом году, является синхронизация деятельности, особенно на гостевых маршрутах. Это позволит выполнить задачи максимально быстро и качественно, без необходимости что-то переделывать. Механизм заключается в том, чтобы на одной и той же улице в течение 3-4 дней профильные службы справились со всеми работами, касающимися их специализации. Например, первыми на участки заходят дорожные рабочие МП «Благоустройство». Очищают автодорогу, прилотковую зону, бордюры, отмывают ограждения и т. д. Следующими выходят подразделения, которые несут ответственность за состояние павильонов ожидания общественного транспорта и рекламных конструкций. Затем в работу на той же улице включаются другие муниципальные предприятия, которые занимаются контактными опорами – убирают незаконные рекламные листовки, наносят антивандальное покрытие и т.д. Таким образом, цикл работ определен, начиная с очистки, мойки и заканчивая покраской элементов благоустройства.

Также в городе планируют провести несколько субботников с участие всех желающих жителей. Прошлой весной из-за пандемии от этого пришлось отказаться, и с работой справлялись сотрудники специализированных служб. В этом году город сделал запрос в Роспотребнадзор и сейчас ждет окончательный ответ с разъяснениями порядка проведения мероприятий.

Примерно в конце апреля в Самаре начнут высаживать цветы и устанавливать топиарные фигуры. В этом году некоторые из них будут посвящены 60-летию первого полета человека в космос.