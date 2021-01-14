В Самаре официальная купель будет оборудована на Полевом спуск

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В среду, 13 января, в Администрации Самары под председательством исполняющего обязанности Главы города Владимира Василенко с участием руководителей профильных департаментов, глав внутригородских районов и силовых структур прошло заседание городского штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Основной темой обсуждения стала организация работы в Крещение.

В этом году официальная купель будет организована на Полевом спуске реки Волга. Специалисты поисково-спасательного отряда Самары произвели замер льда. Его толщина составила 30-35 см, что является достаточным для проведения мероприятия. Безопасность на воде обеспечат профессиональные спасатели. Также будут дежурить полиция и скорая помощь.

На Полевом спуске появятся шесть теплых палаток для переодевания, специальные деревянные мостки и лестница. При желании купающиеся смогут выпить горячего чая. Особое внимание – безопасности не только на воде, но и на территории площадки. Будет организован контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Работа специальных служб на Полевом спуске будет организованна с 18 января 2021 года до 17.00 19 января 2021 года. В других привычных для самарцев местах купание в прорубях запрещено. Внутригородским районам поручено провести рейд на предмет выявления несанкционированных прорубей, оборудованных в обход всех требований безопасности. Незаконные и опасные купели ликвидируют.

Совершить омовение можно будет в пяти храмах. Там также будет организован строгий контроль мерами безопасности: соблюдением социальной дистанции, масочным режимом, сообщает горадминистрация.

Фото: Pixabay.com