В Самаре одну из улиц могут назвать в честь норвежского полярника Фритьофа Нансена

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На днях Михаил Матвеев, депутат Самарской Губернской думы, провёл выступление на пленарном заседании, во время которого предложил дать новое имя одной из улиц Самары в честь Фритьофа Нансена, норвежского филантропа, исследователя полярных территорий. С этой инициативой Матвеев намерен обратиться к администрации, согласно сообщению Samru.

Улица, которую Матвеев предлагает переименовать - Северо-восточная магистраль. По мнению Матвеева Северо-восточная — это новая пустующая без дома улица, продолжающая Лесную.

Во время Голода в Поволжье 1920х годов Фритьоф Нансен помогал жителям региона с продовольствием и медициной, за что получил Нобелевскую премию, полностью позже отданную на благотварительность. В 2014 году по инициативе журнала «Другой город» состоялась установка памятника в честь норвежского исследователя в виде стеклянного куба. Он расположен возле самарского железнодорожного вокзала, пишет ПроГородСамара.