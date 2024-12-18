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В Самаре объявлены 20 лауреатов литературного конкурса «Равняясь на Героев»

18 декабря 2024 21:16
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Участники конкурса в возрасте от 14 до 23 лет прислали письменное эссе по одной из заданных тем.

18 декабря в администрации города Самара наградили победителей литературного конкурса «Равняясь на Героев». Конкурс проходил в рамках проекта «Киномарафон «Алгоритм подвига». Организатором выступает самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд» при поддержке Администрации города Самара и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В церемонии награждения принял участие и.о. главы Самары Иван Носков.

«Сегодня мы чествуем талантливых школьников, которые не просто написали прекрасные работы, но и продемонстрировали глубокое понимание истории нашей страны, её героического прошлого и важности патриотизма для будущего России. Ваши эссе – это не просто строки на бумаге, это голоса молодого поколения. Вы коснулись важных тем, показали, как история переплетается с современностью, как подвиги наших предков вдохновляют вас сегодня. Желаю вам дальнейших успехов в учёбе, творчестве и общественной жизни», - обратился к ребятам Иван Носков.

Участники конкурса в возрасте от 14 до 23 лет прислали письменное эссе по одной из заданных тем: «Герой в современном мире», «Образ героя в литературных произведениях», «Роль личности в истории», «Подвиг народа в Российской истории». Экспертное жюри из числа самарских деятелей культуры, представителей общественных организаций, сотрудников правительства области и администрации Самары, выбрало 20 лучших произведений.

«Помимо литературного конкурса проект включал выезды в образовательные организации Самары и экспонирование передвижной фотовыставки «Война сквозь объектив». Экспозиция объединила работы известных советских операторов-документалистов и фотокорреспондентов, участников Великой Отечественной войны. Экспонаты выставки повествуют о фронтовых кинооператорах «Куйбышевской студии кинохроники» – одной из старейших студий документального кино в России», - пояснила Президент самарского областного общественного фонда «Поволжский историко-культурный фонд», руководитель проекта «Киномарафон «Алгоритм подвига» Мария Серкова.

В проекте «Киномарафон «Алгоритм подвига» также были представлены фильмы об известных и неизвестных людях, их героических поступках, в том числе во время военных действий. Нравственный выбор героев, проявленную силу духа, любовь к Родине, приверженность традиционным семейным и культурным ценностям – все это стало предметом диалога с молодежью. 


С победителями литературного конкурса «Равняясь на Героев» можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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