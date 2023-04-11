В Самаре обсудили работу муниципальных ярмарок на территории городского округа

149

В 2023 году количество муниципальных ярмарок в сравнении с прошлым годом увеличится с 22 до 24, а количество торговых возрастет до 1049. В настоящее время в городе действуют 12 круглогодичных ярмарок на 554 торговых места.

«Формат круглогодичных ярмарок востребован среди жителей, предпринимательского сообщества и фермеров. Он развивает конкурентную среду, благотворно сказывается на ценах», - отметил Владислав Зотов.

С 16 апреля начнется цикл тематических мероприятий на площадке ярмарки на улицах Киевская и Тухачевского: конкурсы, бесплатное угощение и дегустация блюд, приготовленных из продуктов, реализуемых на ярмарке.

«Всю торговлю нужно привести к соответствующему внешнему виду, а общее оформление торговых точек должно быть стилизовано в единой концепции», - подчеркнула Глава города Елена Лапушкина.