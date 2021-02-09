В Самаре обсудили праздничные мероприятия "Проводы русской зимы - Масленица" на площади Куйбышева

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9 февраля в горадминистрации под председательством первого заместителя главы Самары Максима Харитонова, представителей профильных ведомств и департаментов состоялось совещание, посвященное организации тематического комплекса "Проводы русской зимы - Масленица".

Масленица - один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и веселый в народном календаре день. Масленичная неделя начнется 8 марта и продлится до 14 марта.

В ходе совещания участники обсудили вопросы организации масленичного комплекса на территории площади Куйбышева с учетом обеспечения социального дистанцирования и мер безопасности.

«Традиционно особое внимание уделяется подготовке главной площади города - площади Куйбышева. В этом году здесь будут созданы локации для семейного отдыха, прогулок и фотографирования. При этом безусловным приоритетом для нас остается безопасность и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора», - рассказал Максим Харитонов, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации