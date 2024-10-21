В Самаре обсудили подготовку к Параду Памяти: в ноябре

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7 ноября в Самаре пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный грандиозному шествию военных расчетов и техники, которое состоялось на площади Куйбышева в 1941 году. Отсюда тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, мотопехота, бронированные тягачи с артиллерийскими орудиями, бронемашины, танки уходили на фронт. Тогда в параде приняли участие больше 25000 военнослужащих и свыше 170000 трудящихся.

Актуальные задачи по подготовке к проведению памятного мероприятия обсудили на совещании в Администрации под руководством исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова.

Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России и отражает основной смысл проекта. Проведение центрального мероприятия, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, было инициировано ветеранскими организациями. В этом году он пройдет в 14-ый раз. Как и в прошлые годы, на площади Куйбышева будет установлено все необходимое для проведения парада: трибуны, репродукторы и другие элементы.

Помимо этого, муниципальные учреждения образования, культуры, социальной поддержки подготовили ряд мероприятий, которые пройдут до 9 ноября. Среди них - исторические часы, уроки мужества, лекции, концерты, тематические выставки и спектакли, а также музейные экскурсии. В Самару приедут делегации из других городов, в том числе дети-юнармейцы, которые примут участие в шествии. Для них посещение экспозиций муниципальных музеев будет бесплатным.

«В этом году мы также представим спецпроект, который подготовили совместно с «Комитетом семей воинов Отечества». Это спектакль «Сестры», который повествует об истории женщин, чьи мужья, сыновья и братья защищают Родину. Автор этого проекта – мама участника спецоперации, основатель комитета. Премьера пройдет в Окружном доме офицеров. На спектакль будут приглашены семьи участников СВО, ветеранов войны, труда, члены общественных организаций, а также делегации из городов-гостей Самары», - рассказала руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации города Татьяна Шестопалова.

Также среди спецпроектов – IV Городской исторический квест «Куйбышев 41/45. Парад Памяти» для учащихся 7-9 классов. 6 ноября школьники смогут принять участие в викторине, которая будет разделена на 8 тематических станций. Событие пройдет в интерактивном музее «Россия – моя история».

Непосредственно 7 ноября на площади Куйбышева пройдет Парад Памяти, а также состоится традиционное возложение цветов к памятному знаку в сквере «Памяти 7 ноября 1941 года. В мероприятиях примут участие, в том числе, школьники-юнармейцы из Самары: «От нашего города пройдут 17 парадных расчетов. Всего более 880 человек. Это и наши юнармейцы, и учащиеся кадетских классов», - отметила руководитель Департамента образования Администрации Самары Ирина Коковина.

Фото: администрация Самары