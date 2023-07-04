В Самаре обсудили итоги первого месяца летней оздоровительной кампании

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Более 2 тысяч детей стали участниками 11 профильных смен в 6 детских оздоровительно-образовательных центрах с круглосуточным пребыванием.

В детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» 21 июня завершилась первая смена, в которой отдохнули 300 человек.

«В День России в лагере состоялась встреча детей из ЛНР, прибывших на территорию Самарской области. Ребятам провели экскурсию по лагерю и совместную игру «Парк аттракционов». Дети расстались очень тепло, обменялись номерами телефонов и, надеюсь, будут поддерживать контакт в дальнейшем. Они очень хотят еще вернуться сюда отдыхать в следующем году», - отметила заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.

С 24 июня по 14 июля проходит вторая смена. Для ребят организована познавательная и развлекательная программа, способствующая активному отдыху детей и их патриотическому воспитанию.

В лагере ежедневно проводятся мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: утренняя гимнастика, подвижные игры на открытом воздухе, соревнования по футболу. Для развития творческого потенциала ребят организована работа различных мастерских, клубов по интересам и игровых комнат. Также детям был доступен кружок виртуальной реальности, на котором они узнавали о событиях Великой Отечественной войны и истории родного края.

В июне в школах и учреждениях дополнительного образования Самары работали 189 лагерей, в них отдохнули более 15 тысяч детей. Лагеря предусматривали пребывание детей с полным и сокращенным режимом дня.

«В лагерях при образовательных учреждениях с детьми вели профилактические беседы на различные темы, в таких встречах принимали участие представители МЧС, УВД, ОГИБДД, медицинские учреждения и ОСВОД», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа - руководителя Департамента образования городского округа Самара Илья Осипов.

Руководитель Департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов доложил, что в рамках летней оздоровительной кампании в Самаре проходят учебно-тренировочные сборы для воспитанников спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Департаменту спорта. Они проводятся в детских оздоровительных учреждениях и комплексах на территории нашего города и области. Кроме того, воспитанники принимают участие в сборах, организованных в других регионах.

В июне состоялись две спортивные смены на базе МАУ «Олимп», в которых приняли участие 395 человек. В нем прошли сборы по греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, настольному теннису, боксу, чирлидингу, баскетболу, фехтованию, каратэ и шахматам.

На спортивных площадках внутригородских районов 100 тренеров по месту жительства 3 раза в неделю проводят физкультурно-массовые мероприятия. За июнь проведено 1200 занятий для более 2500 детей и подростков.

В Самаре организована физкультурно-спортивная акция «Самара в движении», в рамках которой совместно с общественными организациями, федерациями по видам спорта и фитнес-клубами проходят бесплатные занятия по различным видам спорта.

Мероприятия проводятся на 2-й очереди набережной реки Волга (Первомайский спуск), на площади Куйбышева, а также в парке имени 50-летия Октября и парке имени Ю.А. Гагарина

Департамент культуры и молодежной политики Самары организовывает и ведет работу по созданию культурно-досуговых программ для детей и обеспечивает их трудовую занятость в каникулярный период и свободное от учебы время.

Подведомственные учреждения Департамента предлагают посещение выставок, обзорных и интерактивных экскурсий, памятных вечеров, спектаклей, детских фестивалей, творческих мастерских, интерактивно-развивающих программ, мастер-классов, квестов и концертов. По состоянию на 3 июля проведено 1 107 мероприятий с участием более 82-х тысяч человек.

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