В Самаре обсудили итоги первого месяца летней оздоровительной кампании

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жизнеспасающие операции были проведены в Центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
В Москве провели первые операции по реконструкции черепа с помощью индивидуальных эндопротезов, изготовленных в СамГМУ
Открытый и доверительный диалог развернулся по нескольким дискуссионным площадкам.
Дмитрий Азаров поддержал инициативы самарцев на форуме гражданских инициатив
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума
В связи с проведением регламентных работ на Самарском мосту в городе Самаре.
В Самаре с 5 по 30 июля будет перекрыто движение по улице Фрунзе от улицы Крупской до улицы Шоссейной
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
Масштабные изменения ждут жителей города в сквере «Самарец». Его оформляют в стиле конца 1940-х годов.
В этом году в Самаре обновят еще 3 сквера
Кандидатуру секретаря реготделения, действующего губернатора поддержали делегаты региональной конференции партии.
«Единая Россия» выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора Самарской области
На протяжении 30 лет Елена Викторовна работает в Челно-Вершинской центральной районной больнице.
Участковый врач-педиатр Елена Изгарская стала победителем областного конкурса врачей,
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.33
0.95
EUR 97.26
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре обсудили итоги первого месяца летней оздоровительной кампании

4 июля 2023 14:49
238
В июне в школах и учреждениях дополнительного образования Самары работали 189 лагерей, в них отдохнули более 15 тысяч детей

Более 2 тысяч детей стали участниками 11 профильных смен в 6 детских оздоровительно-образовательных центрах с круглосуточным пребыванием. 

В детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» 21 июня завершилась первая смена, в которой отдохнули 300 человек. 

«В День России в лагере состоялась встреча детей из ЛНР, прибывших на территорию Самарской области. Ребятам провели экскурсию по лагерю и совместную игру «Парк аттракционов». Дети расстались очень тепло, обменялись номерами телефонов и, надеюсь, будут поддерживать контакт в дальнейшем. Они очень хотят еще вернуться сюда отдыхать  в следующем году», - отметила заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.

С 24 июня по 14 июля проходит вторая смена. Для  ребят организована познавательная и развлекательная программа, способствующая активному отдыху детей и их патриотическому воспитанию.  

В лагере ежедневно проводятся мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: утренняя гимнастика, подвижные игры на открытом воздухе, соревнования по футболу. Для развития творческого потенциала ребят организована работа различных мастерских, клубов по интересам и игровых комнат. Также детям был доступен кружок виртуальной реальности, на котором они узнавали о событиях Великой Отечественной войны и  истории  родного края. 

В июне в школах и учреждениях дополнительного образования Самары работали 189 лагерей, в них отдохнули более 15 тысяч детей. Лагеря предусматривали пребывание детей с полным и сокращенным режимом дня.

«В лагерях при образовательных учреждениях с детьми вели профилактические беседы на различные темы, в таких встречах принимали участие представители МЧС, УВД, ОГИБДД, медицинские учреждения и ОСВОД», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа - руководителя Департамента образования городского округа Самара Илья Осипов.

Руководитель Департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов доложил, что в рамках летней оздоровительной кампании в Самаре проходят учебно-тренировочные сборы для воспитанников спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Департаменту спорта. Они проводятся в детских оздоровительных учреждениях и комплексах на территории нашего города и области. Кроме того, воспитанники принимают участие в сборах, организованных в других регионах.

В июне состоялись две спортивные смены на базе МАУ «Олимп», в которых приняли участие 395 человек. В нем прошли сборы по греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, настольному теннису, боксу, чирлидингу, баскетболу, фехтованию, каратэ и шахматам. 

На спортивных площадках внутригородских районов 100 тренеров по месту жительства 3 раза в неделю проводят физкультурно-массовые мероприятия. За июнь проведено 1200 занятий для более 2500 детей и подростков.

В Самаре организована физкультурно-спортивная акция «Самара в движении», в рамках которой совместно с общественными организациями, федерациями по видам спорта и фитнес-клубами проходят бесплатные занятия по различным видам спорта. 

Мероприятия проводятся на 2-й очереди набережной реки Волга (Первомайский спуск), на площади Куйбышева, а также в парке имени 50-летия Октября и парке имени Ю.А. Гагарина 

Департамент культуры и молодежной политики Самары организовывает и ведет работу по созданию культурно-досуговых программ для детей и обеспечивает их трудовую занятость в каникулярный период и свободное от учебы время.

Подведомственные учреждения Департамента предлагают посещение выставок, обзорных и интерактивных экскурсий, памятных вечеров, спектаклей, детских фестивалей, творческих мастерских, интерактивно-развивающих программ, мастер-классов, квестов и концертов. По состоянию на 3 июля проведено 1 107 мероприятий с участием более 82-х тысяч человек.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
4 июля 2023  15:09
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
308
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
4 июля 2023  13:34
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
296
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
4 июля 2023  11:31
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
253
Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил работников почты за поддержку родных и близких защитников Отечества, которые ждут весточки из зоны СВО.
3 июля 2023  20:27
Дмитрий Азаров в преддверии Дня российской почты вручил землякам почетные знаки и благодарности губернатора
2005
В Самарскую область пришла опасная жара
3 июля 2023  13:44
В Самарскую область пришла опасная жара
389
Весь список