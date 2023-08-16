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В Самаре обещание каждого третьего работодателя перезвонить после собеседования — синоним отказа

16 августа 2023 10:18
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в Самаре обещание каждого третьего работодателя перезвонить после собеседования — синоним отказа

Услышав «Мы вам перезвоним», Штирлиц понял, что никогда еще не был так близок к провалу. Рекрутеры стали реже скрывать смысл фразы «Мы вам перезвоним», ведь большинство соискателей давно в курсе, что она означает. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные самарцы.

По словам каждого второго рекрутера, обещание позвонить после собеседования соискателям следует понимать буквально и ждать звонка. Каждый третий рекрутер использует фразу «Мы вам перезвоним» в качестве завуалированного отказа в трудоустройстве. 7 из 10 самарцев уже давно это поняли и, услышав подобную формулировку, не питают иллюзий относительно устройства на работу в эту компанию.

Молодежь до 24 лет, в силу своего небольшого жизненного и профессионального опыта, расценивает обещание перезвонить как отказ в найме чуть реже тех, кто старше (60%).

С ростом уровня дохода недоверие к фразе «Мы вам перезвоним» становится несколько меньше: среди горожан с зарплатой до 50 тыс. руб. 71% считают ее синонимом отказа, среди зарабатывающих от 80 тыс. руб. — 63%.

Время проведения: 5—15 августа 2023 года

Теги: Опрос

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