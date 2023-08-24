В Самаре нелегальных мигрантов ловили прямо на вокзале

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с сотрудниками ППСП провели мероприятие на территории Железнодорожного вокзала, в ходе которого выявили нарушения миграционного законодательства среди лиц, прибывших на территорию областного центра на поезде.

По итогам проверки выявлено 19 нарушений. В отношении 18 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

В отношении одного из жителей ближнего зарубежья составлен административный протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния». Решается вопрос о выдворении данного лица с территории Российской Федерации.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.