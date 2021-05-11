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В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима в городском пассажирском транспорте. Повышенное внимание уделяли соблюдению противоэпидемических мер в ходе стартовавших перевозок к садово-дачным массивам и кладбищам.

За прошлую неделю под штрафные санкции попали только 3 нарушителя, которые категорически отказались пользоваться средствами защиты органов дыхания от начала и до конца поездки. При этом, начиная с октября (когда в состав рейдовых бригад вошли полицейские), запротоколировано уже 376 нарушений.

«Сейчас многие ссылаются на то, что уже переболели, имеют антитела к коронавирусу или сделали необходимые прививки. Однако, в документах, регламентирующих обязанность ношения маски в общественных местах, для таких граждан не предусмотрено никаких поблажек. Поэтому, пока угроза распространения инфекции еще не миновала, при нежелании следовать правилам поведения в период режима повышенной готовности мы останавливаем транспортное средство, приглашаем нарушителя пройти к выходу. После этого составляется административный материал, который в дальнейшем направляется для принятия решения в судебные инстанции», – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Штраф по ч.1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях может составлять до 30 тысяч рублей.

Для снижения рисков инфицирования продолжается вакцинация среди сотрудников транспортной сферы.

Кроме того, в ходе апрельского месячника по благоустройству весь задействованный в перевозках подвижной состав прошел генеральную уборку: был тщательно отмыт внутри и снаружи и продезинфицирован.

Фото: администрация Самары