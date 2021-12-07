Я нашел ошибку
Главные новости:
"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря".
Глава крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот" покончил с собой
В Самаре за сутки заболели 240 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
 Дмитрий Азаров дал старт юбилейному XX Форуму добровольцев Самарской области – итоговому событию  года в волонтерском  жизни губернии.
Дмитрий Азаров: «В Самарской области потрясающее волонтерское движение»
В Самаре активно ведется дезинфекция подъездов
В Самаре активно ведется дезинфекция подъездов
У нового варианта COVID-19 "омикрон" сильно изменился геном
У нового варианта COVID-19 "омикрон" сильно изменился геном
В Самарской области молодые специалисты получают господдержку
В Самарской области молодые специалисты получают господдержку
У президентов Владимира Путина и Джо Байдена нет никакого тайминга на общение в видеоформате
У Путина и Байдена нет никакого тайминга на общение в видеоформате
В Правительстве региона обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
В Правительстве региона обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.67
-0.07
EUR 83.11
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре назвали условие проведения новогодних утренников в школах и детсадах

7 декабря 2021 12:57
139
В Самаре назвали условие проведения новогодних утренников в школах и детсадах

В Самаре рассказали, при каком условии разрешено проводить новогодние утренники в школах и детских садах. Встречу с Дедом Морозом для ребят разрешили, но есть и ограничения. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба региона. Так, эксперты Роспотребнадзора особенно отметили, что утренник можно будет провести только для одного класса или группы, любое смешение ребят недопустимо.

В прошлом году действовали точно такие же нормы. При этом на праздники также не пускали родителей. В этом году вновь запрещены общие мероприятия для 2 и более классов или групп. И это безусловно добавляет головной боли учителям: одно дело организовать детский утренник для всего садика, совсем другое - для каждой группы отдельно. Никаких Дедов Морозов не хватит!

Однако же, взрослым придется выкручиваться, чтобы подарить праздник детворе. Есть и хорошие новости с этого заседания. Так, для посетителей будут открыты спортивные сооружения на открытых площадках - то есть катки, горки и многое другое. Правда, организаторам придется позаботиться о соблюдении социальной дистанции в пунктах проката и раздевалках, сообщает Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
7 декабря 2021  13:29
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
124
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынк
7 декабря 2021  11:24
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынке
194
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества.
6 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН
362
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
738
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
6 декабря 2021  10:23
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
423
Весь список