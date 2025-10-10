В Самаре назначен новый замначальника ГУ МВД по работе с иностранцами

153

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов представил личному составу нового заместителя по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Им стал полковник полиции Александр Бибишев.

Ранее Бибишев занимал должности в органах по борьбе с организованной преступностью, служил в органах наркоконтроля Самарской области и Мордовии, а также был заместителем начальника полиции по оперативной работе областного главка МВД.

Службу в органах внутренних дел он начал в 1990 году следователем в Октябрьском районе Самары, пишет Самара-МК.