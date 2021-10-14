В Самаре нашли склепы меценатов Шихобаловых

370

Во вторник, 12 октября, стало известно об историческом открытии. Археологи обнаружили в Самаре 5 склепов. По предварительным данным, в них захоронены останки членов семьи Шихобаловых — известнейших меценатов, которые прославились своими делами на благо города.

Специалисты говорят о том, что склепы сильно повреждены. Не исключено, что их уже когда-то раскапывали, так как одно из сооружений полностью разграблено.

Извлеченные археологами останки передаются на изучение антропологам. После этого их перезахоронят на городских кладбищах, передает samaragis.ru.