В Самаре накануне Международного дня защиты детей росгвардейцы провели день открытых дверей

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Накануне Дня защиты детей ОМОН «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области организовал день открытых дверей, гостями которого стали воспитанники муниципального спортивного лицея. Заместитель командира отряда майор полиции Александр Наумов рассказал ребятам об истории специального подразделения Росгвардии. История «Смерча» начинается в далеком 1993 году. Несмотря на крайне непростую обстановку в стране, необходимо было обеспечить безопасность важнейших транспортных артерий, проходящих через Самарскую область и связывающих центр страны с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией. С этим могли справиться исключительно профессионалы.



В 1995-м году начался боевой путь отряда. В ходе первой чеченской кампании бойцам специального подразделения поручили одну из самых ответственных задач – охрану транспортной инфраструктуры Чечни и Дагестана. География командировок не ограничивалась Северо-Кавказским регионом. За три десятилетия своей истории бойцы отряда обеспечивали порядок на Сочинской Олимпиаде, Универсиаде и матчах Кубка Конфедераций в Казани, Саммите глав Прикаспийских государств в Астрахани, саммитах ШОС и БРИКС, матчах Чемпионата мира по футболу. Свыше 30 сотрудников специального подразделения отмечены государственными наградами.



В ходе экскурсии ребятам продемонстрировали условия, в которых бойцы отряда несут службу, показали элементы экипировки и оснащения.



- Воспитанники муниципального спортивного лицея - будущая спортивная гордость нашего региона. В Росгвардии физической подготовке также уделяется самое серьезное внимание, поэтому в будущем мы будем рады видеть выпускников лицея в рядах нашего отряда, - отметил заместитель командира ОМОН «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области майор полиции Александр Наумов.