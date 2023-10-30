В Самаре наградят победителей межрегионального конкурса лоскутного шитья "Квилт-мозаика"

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1 ноября, в 14:00, в Историческом парке "Россия – моя история" пройдет торжественная церемония награждения лауреатов и победителей межрегионального конкурса лоскутного шитья "Квилт-мозаика" (6+), пишет СОВА.

На конкурсе представлено 35 творческих работ из 7 регионов России (Самарская, Белгородская, Ивановская, Ленинградская, Тульская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).



Оценивали творческие работы ведущие специалисты в области декоративно-прикладного творчества, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений Самарского региона, а также Ивановской области, и Санкт-Петербурга.



Участники соревновались в семи номинациях: лоскутное панно; детское лоскутное одеяло; мини-квилт; арт-квилт (авторское решение); тряпичная кукла; текстильные украшения; шерстяной пэчворк (вязание / валяние).



Работы лауреатов и дипломантов конкурса будут представлены на выставке лоскутного шитья "Квилт-мозаика". Здесь можно будет увидеть лучшие образцы ремесленного искусства от ведущих мастеров, которых помимо авторского почерка, отличает филигранная четкость исполнения и высокий полет творческой фантазии.



Выставка будет открыта до 26 ноября.

Фото: freepik.com