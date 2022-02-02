В Самаре наградят победителей конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн»

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3 февраля в 15.00 в Самарском областном художественном музее состоится торжественная церемония награждения победителей открытого регионального конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн». В мероприятии примет участие депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Конкурс, приуроченный к 150-летнему юбилею знаменитого купца, мецената, художника, архитектора, архивиста и краеведа Константина Головкина, организовали сотрудники Самарского политеха. Он включал три номинации: «Модерн в архитектуре Самары», «Дача Головкина», «Персона Константина Головкина в искусстве». Выставка творческих работ лауреатов и победителей конкурса будет работать в Самарском художественном музее до 6 февраля.

К слову, история семьи Константина Головкина тесно переплелась с историей нашего университета. Сын Головкина, Юрий, в 1938-1940 годах учился на факультете промышленного и гражданского строительства, внук, Владимир Овчинников, окончил нефтяной факультет, а правнук, Михаил Черносвитов, работает сегодня доцентом кафедры «Водоснабжение и водоотведение».

Кроме того, легендарная дача Головкина «Дом со слонами», памятник архитектуры федерального значения, в настоящее время передана Самарскому политеху. После реставрации она обретёт новую жизнь – здесь откроется международная архитектурная школа, передает пресс-служба СамГТУ.

Фото: СамГТУ