В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых

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На стадионе «Солидарность Самара Арена» прошла Региональная премия Первых «Самарская Ладья», посвящённая достижениям участников и наставников самого масштабного детского движения в России – Движения Первых. В рамках этого значимого события собрались более трёхсот человек, включая активистов, наставников и представителей родительского сообщества.

В Региональной премии «Самарская Ладья» приняли участие более 600 человек, которые на протяжении года трудились, проявляли инициативу и активно участвовали в различных проектах, организованных Движением Первых и его партнёрами. Событие стало настоящим праздником для всех, кто стремится к самореализации и развитию в рамках данного движения.

«Сегодня состоялась первая Региональная премия Первых «Самарской Ладья», и я надеюсь, что это станет доброй традицией для всех жителей нашего региона, которые активно принимают участие в проектах Движения Первых. Год подходит к концу. При подведении итогов важно не только переосмыслять все, что мы сделали, но и говорить друг другу слова благодарности. И эта премия — как раз слова благодарности всем нашим Первым, которые нашли себя в Движении, всем наставникам и родителям, которые помогают и открывают мир возможностей для юных талантов нашего региона», — поделилась председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Основной акцент премии был сделан на четыре ключевые номинации, каждая из которых отражает важные аспекты жизни и развития молодых людей. Участники прошли несколько этапов отбора. На первом этапе необходимо было подать заявку на сайте будьвдвижении.рф, рассказать о своих достижениях и приложить портфолио. На следующем этапе участники писали эссе. Оценку заявкам давали окружные комиссии, а затем региональные эксперты.

В итоге лауреаты из всех уголков Самарской области и их близкие встретились на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в одном из залов стадиона «Солидарность Самара Арена». Всего было определено четыре победителя, по одному в каждой номинации.

Номинация «Мечта» была предназначена для участников в возрасте от 14 до 17 лет, которые только начинают ставить перед собой цели и мечтать о будущем. Для участников этой категории были реализованы проекты, охватывающие все направления деятельности Движения, включая «Вызов Первых», «Пилоты будущего», «Зарница 2.0», «Первая помощь», «Хранители истории», «Первые в профессии», «В гостях у учёного», «Школьная классика», «Большая перемена» и многие другие.

Чтобы наградить юных участников за их труд и поздравить с заслуженной наградой на сцену поднялись проректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка», депутат Думы городского округа Самара Павел Чумак и председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области Анастасия Софьина.

Победителем в номинации «Мечта» стала ученица средней общеобразовательной школы села Екатериновка Майя Максимова. Её деятельное участие в проектах Движения и неустанное стремление к самосовершенствованию были высоко оценены экспертами.

«Эта награда – моя самая большая победа. Очень рада, что стала победителем Региональной премии. Это была моя мечта!», — поделилась эмоциями Майя.

Номинация «Жизнь и достоинство» была предназначена для активистов регионального отделения Движения Первых Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет. Многие из них становятся лидерами в своих муниципалитетах, вдохновляя других на активные действия и участие в социальных вопросах.

Отметить лучших из них и объявить имя победителя вышли на сцену депутат думы городского округа Тольятти, участник специальной военной операции, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции «Возрождение» Александр Шарков и заместитель председателя Совета Первых Самарской области Елизавета Овчинникова.

Победителем в номинации «Жизнь и достоинство» стала студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Анна Шевченко. В этом году девушка возглавила команду своего первичного отделения в вузе и стала капитаном команды, которая одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучшее первичное отделение». Также Анна является организатором конкурса «Ученик года 2024» и образовательно-туристической программы «Университетские смены».

Труд наставников, которые помогают своим подопечным в освоении традиционных духовно-нравственных ценностей, а также обеспечивают развитие ключевых навыков и профессиональных компетенций был отмечен в номинации «Созидательный труд».

Главную награду в этой номинации получил начальник отдела по воспитательной деятельности «Тольяттинского экономико-технологического колледжа» Сергей Рудаков. Сергей является куратором первичного отделения Движения Первых. Кроме того, он руководитель добровольческого объединения «Поступай правильно», амбассадор международной премии #МЫВМЕСТЕ2024.

Награду Сергей получил из рук председателя Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, члена Общественной палаты Самарской области Константина Доладова и регионального координатора проекта «Навигаторы детства Самарской области» Ирины Красновой.

Номинация «Крепкая семья» была создана для родителей-активистов регионального отделения Движения Первых Самарской области. В России действует семейное сообщество «Родные – Любимые», которое было создано Движением Первых в рамках Года семьи, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. За 2024 год его участниками стали сотни семей региона. Одно из главных направлений работы сообщества — это организация различных досуговых мероприятий для семей с детьми и формирование положительных ценностей у детей и взрослых. Ярким событием стал большой семейный форум «Родные-Любимые», который состоялся в МТЛ-Арене в октябре этого года.

Поздравила лауреатов и объявила победителей председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк. Победителем в номинации стала активист родительского сообщества «Родные-Любимые» в городском округе Новокуйбышевск Екатерина Сметанина. Семья Сметаниных — участники первого Всероссийского форума «Родные-Любимые», Всероссийского проекта «Первая помощь», а сама Екатерина — член летучей команды Всероссийского конкурса «Премия Первых».

«Мы в семье поддерживаем друг друга во всех наших начинаниях, свершениях и делах. Мы одна большая, дружная и крепкая семья. Получение такой награды важно для нас, потому что мы чувствуем себя частью большой и дружной команды Самарской области», — говорит Екатерина.

Планируется, что Региональная премия Первых «Самарская Ладья» станет ежегодным событием, которое будет объединять активистов Движения Первых из разных уголков Самарской области.

Фото Регионального отделения Движения Первых Самарской области