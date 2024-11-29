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В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых

29 ноября 2024 12:19
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В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых

На стадионе «Солидарность Самара Арена» прошла Региональная премия Первых «Самарская Ладья», посвящённая достижениям участников и наставников самого масштабного детского движения в России – Движения Первых. В рамках этого значимого события собрались более трёхсот человек, включая активистов, наставников и представителей родительского сообщества.

В Региональной премии «Самарская Ладья» приняли участие более 600 человек, которые на протяжении года трудились, проявляли инициативу и активно участвовали в различных проектах, организованных Движением Первых и его партнёрами. Событие стало настоящим праздником для всех, кто стремится к самореализации и развитию в рамках данного движения.

«Сегодня состоялась первая Региональная премия Первых «Самарской Ладья», и я надеюсь, что это станет доброй традицией для всех жителей нашего региона, которые активно принимают участие в проектах Движения Первых. Год подходит к концу. При подведении итогов важно не только переосмыслять все, что мы сделали, но и говорить друг другу слова благодарности. И эта премия — как раз слова благодарности всем нашим Первым, которые нашли себя в Движении, всем наставникам и родителям, которые помогают и открывают мир возможностей для юных талантов нашего региона», — поделилась председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Основной акцент премии был сделан на четыре ключевые номинации, каждая из которых отражает важные аспекты жизни и развития молодых людей. Участники прошли несколько этапов отбора. На первом этапе необходимо было подать заявку на сайте будьвдвижении.рф, рассказать о своих достижениях и приложить портфолио. На следующем этапе участники писали эссе. Оценку заявкам давали окружные комиссии, а затем региональные эксперты.

В итоге лауреаты из всех уголков Самарской области и их близкие встретились на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в одном из залов стадиона «Солидарность Самара Арена». Всего было определено четыре победителя, по одному в каждой номинации.

Номинация «Мечта» была предназначена для участников в возрасте от 14 до 17 лет, которые только начинают ставить перед собой цели и мечтать о будущем. Для участников этой категории были реализованы проекты, охватывающие все направления деятельности Движения, включая «Вызов Первых», «Пилоты будущего», «Зарница 2.0», «Первая помощь», «Хранители истории», «Первые в профессии», «В гостях у учёного», «Школьная классика», «Большая перемена» и многие другие.

Чтобы наградить юных участников за их труд и поздравить с заслуженной наградой на сцену поднялись проректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка», депутат Думы городского округа Самара Павел Чумак и председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области Анастасия Софьина

Победителем в номинации «Мечта» стала ученица средней общеобразовательной школы села Екатериновка Майя Максимова. Её деятельное участие в проектах Движения и неустанное стремление к самосовершенствованию были высоко оценены экспертами.

«Эта награда  моя самая большая победа. Очень рада, что стала победителем Региональной премии. Это была моя мечта!», — поделилась эмоциями Майя.

Номинация «Жизнь и достоинство» была предназначена для активистов регионального отделения Движения Первых Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет. Многие из них становятся лидерами в своих муниципалитетах, вдохновляя других на активные действия и участие в социальных вопросах. 

Отметить лучших из них и объявить имя победителя вышли на сцену депутат думы городского округа Тольятти, участник специальной военной операции, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции «Возрождение» Александр Шарков и заместитель председателя Совета Первых Самарской области Елизавета Овчинникова.

Победителем в номинации «Жизнь и достоинство» стала студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Анна Шевченко. В этом году девушка возглавила команду своего первичного отделения в вузе и стала капитаном команды, которая одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучшее первичное отделение». Также Анна является организатором конкурса «Ученик года 2024» и образовательно-туристической программы «Университетские смены».

Труд наставников, которые помогают своим подопечным в освоении традиционных духовно-нравственных ценностей, а также обеспечивают развитие ключевых навыков и профессиональных компетенций был отмечен в номинации «Созидательный труд». 

Главную награду в этой номинации получил начальник отдела по воспитательной деятельности «Тольяттинского экономико-технологического колледжа» Сергей Рудаков. Сергей является куратором первичного отделения Движения Первых. Кроме того, он руководитель добровольческого объединения «Поступай правильно», амбассадор международной премии #МЫВМЕСТЕ2024.

Награду Сергей получил из рук председателя Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, члена Общественной палаты Самарской области Константина Доладова и регионального координатора проекта «Навигаторы детства Самарской области» Ирины Красновой.

Номинация «Крепкая семья» была создана для родителей-активистов регионального отделения Движения Первых Самарской области. В России действует семейное сообщество «Родные – Любимые», которое было создано Движением Первых в рамках Года семьи, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. За 2024 год его участниками стали сотни семей региона. Одно из главных направлений работы сообщества — это организация различных досуговых мероприятий для семей с детьми и формирование положительных ценностей у детей и взрослых. Ярким событием стал большой семейный форум «Родные-Любимые», который состоялся в МТЛ-Арене в октябре этого года.

Поздравила лауреатов и объявила победителей председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк. Победителем в номинации стала активист родительского сообщества «Родные-Любимые» в городском округе Новокуйбышевск Екатерина Сметанина. Семья Сметаниных — участники первого Всероссийского форума «Родные-Любимые», Всероссийского проекта «Первая помощь», а сама Екатерина — член летучей команды Всероссийского конкурса «Премия Первых».

«Мы в семье поддерживаем друг друга во всех наших начинаниях, свершениях и делах. Мы одна большая, дружная и крепкая семья. Получение такой награды важно для нас, потому что мы чувствуем себя частью большой и дружной команды Самарской области», — говорит Екатерина. 

Планируется, что Региональная премия Первых «Самарская Ладья» станет ежегодным событием, которое будет объединять активистов Движения Первых из разных уголков Самарской области. 

Фото Регионального отделения Движения Первых Самарской области

Теги: В центре внимания

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