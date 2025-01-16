В Самаре наградили лауреатов и номинантов областной общественной акции «Народное признание»

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В среду, 15 января, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича в торжественной обстановке назвали имена лауреатов XVII областной общественной акции «Народное признание». Областная общественная акция «Народное признание» – ежегодная народная премия, номинантов и победителей которой определяют сами жители Самарской области. В этом году жители региона выдвинули 653 кандидата, из них номинантами стали 25.

Церемония награждения лауреатов премии – самый торжественный и трогательный этап акции, который традиционно проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню Самарской губернии. На протяжении 17 лет бессменным символом акции является статуэтка в форме сердца, которая вручается всем лауреатам. Именно эту фигуру напоминает на карте наш регион.

В начале церемонии первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов зачитал Приветственный адрес от Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. «Итоги акции мы подводим в условиях проведения специальной военной операции, в год, объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. И потому в числе людей, добившихся народного признания, настоящие герои нашего времени – воины, представители общественных объединений, неравнодушные граждане, активно помогающие Российской армии, организаторы и участники патриотических мероприятий, врачи и добровольцы, проявившие себя в зоне СВО», – отметил Глава региона. Губернатор также добавил, что «Народное признание» действительно «уникальная акция, которая вот уже семнадцать лет пользуется популярностью у жителей региона и призвана еще раз подчеркнуть, что главное достояние области – это люди».

За годы проведения акции лауреатам становились врачи, педагоги, спортсмены, артисты, музыканты, руководители коммерческих и общественных организаций, добровольцы, студенты и школьники. Все номинанты – энергичные и талантливые жители области, настоящие патриоты и неравнодушные граждане, благодаря которым приумножаются достижения Самарской области. Чтобы выразить благодарность таким людям, 17 лет назад и был создан проект «Народное признание».

Лауреаты акции 2024 года были определены в пяти номинациях: «Признание и Уважение», «Память и Слава», «Наследники Победы», «Мы Вместе», «Герои нашего времени». Награждали победителей известные не только в Самарской области, но и в стране люди. Лауреат номинации «Герои нашего времени» Апанасов Евгений Кузьмич (м.р. Кошкинский) получил приз из рук Героя Российской Федерации, инструктора-космонавта - испытателя - заместителя начальника Центра по подготовке космонавтов Олега Кононенко. Евгений Кузьмич депутат и староста села Новый Колмаюр, активно участвует в общественной и законотворческой деятельности, вдохновляя односельчан личным примером. Вместе с женой вырастили и воспитали четверых сыновей. Трое старших сыновей участники СВО. Старший (Артем) награжден Орденом Мужества в 2023 году, третий сын (Ярослав) погиб в июне 2024.

Лауреату номинации «Наследники Победы» Снегиревой Анастасии Павловне (м.р. Кинель-Черкасский) награду вручил мастер спорта России международного класса по плаванию, серебряный призёр чемпионата Европы, победитель Всемирной универсиады, неоднократный чемпион России, участник летних Олимпийских игр в г. Токио Александр Кудашев. Анастасия ученица 11 класса, участница вокальных и театральных конкурсов, завоевавшая награды на международных, всероссийских и областных мероприятиях.

Залуженную награду лауреату номинации «Память и слава» Тонковидову Андрею Петровичу (г.о. Самара) вручил Александр Фетисов, первый вице-губернатор Самарской области. Андрей Петрович ветеран Великой Отечественной войны. После демобилизации в звании майора посвятил себя преподаванию и созданию музея в Куйбышевском авиационном техникуме, где трудился 31 год. Удостоен множества медалей за боевые и трудовые заслуги. Отмечен медалями «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, «За Победу над Германией» и «За военную доблесть».

Здоренко Александру Ивановичу (г.о. Тольятти) лауреату номинации «Признание и уважение» вручил Геннадий Котельников, председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик Российской академии наук, Почетный гражданин Самарской области. Александр Иванович настоятель храма имени праведного Иоанна Кронштадтского. Инициатор строительства пяти храмов в г. Тольятти, объединяющих более 1 500 прихожан. Награждён Орденом святого Серафима Саровского 3-й степени. Под его руководством активно реализуются проекты, направленные на оказание гуманитарной помощи воинам и мирным жителям в зоне специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи и поддержку малоимущих.

Лауреату номинации «Мы Вместе» Акмаевой Марии Николаевне (г.о. Сызрань) награду вручил Виктор Сойфер, председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, академик Российской академии наук, Почетный гражданина Самарской области. Мария Николаевна - председатель ТОС «Центр», руководитель АНО по социальной поддержке населения «Добрые руки», общественный деятель и многодетная мать, воспитывающая шестерых детей, награждена медалью «Материнская доблесть 2 степени». С начала проведения специальной военной операции занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи, отправила более 30 тонн груза в зону СВО.

Фото: «Волжская коммуна»