В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 

Жители Самары приглашаются к участию в отборе общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2022 году.
В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений будет сформирован перечень общественных территорий для рейтингового голосования. По итогам рейтингового голосования будет составлен ТОП территорий, которые предстоит комплексно благоустроить с учётом мнения жителей в 2022 году.
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.
Напомним, в прошлом году благодаря национальному проекту в Самаре преобразились сквер Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Кировском районе, сквер Речников и Ерик Парк в Куйбышевском районе, бульвар по улице Мичурина, сквер по улице Авроры.
Прием предложений осуществляется в следующих формах:
устная – с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому многоканальному номеру 266-54-54, 266-56-17;
письменная – по почте (на адрес: Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда»);
электронная – на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара - https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otbor1/ .
График приема письменных предложений:
Понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 17.00 часов.
Пятница – с 9.00 до 16.00 часов.
График приема устных и электронных предложений:
Ежедневно, круглосуточно.
Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке.
Предложение должно содержать:
- фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;
- номер контактного телефона;
- наименование общественной территории.
Сроки рассмотрения предложений – в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема предложений.
Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара на 2022 год
|
№ п/п
|
Наименование общественной территории
|
|
Железнодорожный район
|
1
|
Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)
|
2
|
Бульвар по ул. Чернореченской
|
3
|
Сквер в пос. Толевый
|
4
|
Сквер у Поликлиники № 13
|
5
|
Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина
|
6
|
Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 75 по ул. Гагарина)
|
7
|
Комсомольская площадь
|
8
|
Парк Щорса
|
|
Кировский район
|
9
|
Территория у УСЦ «Грация» на ул. Победы
|
10
|
Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
|
11
|
Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской
|
12
|
Территория в районе дома № 383 по проспекту Кирова
|
13
|
Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса
|
14
|
Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 по ул. Черемшанской
|
15
|
Сквер по Зубчаниновскому шоссе
|
16
|
Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
|
17
|
Сквер на пересечении улиц Победы и Советской
|
18
|
Лесопарк 60-летия Советской власти
|
|
Красноглинский район
|
19
|
Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13
|
20
|
Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий
|
21
|
Сквер у кафе «Радуга» в пос. Управленческий
|
22
|
Бульвар пос. Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на частный сектор)
|
23
|
Сквер квартала 4 пос. Мехзавод
|
24
|
Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова
|
25
|
Бульвар по ул. Сергея Лазо
|
26
|
Бульвар Молодежи
|
27
|
Сквер «Южный» в пос. Красная Глинка
|
28
|
Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка
|
29
|
Сквер у общежития в пос. Красная Глинка
|
30
|
Сквер в районе д. 5 по ул. Симферопольской
|
31
|
Сквер у кинотеатра «Космос» в пос. Управленческий
|
32
|
Сквер в районе д. 11 – 13 по ул. Ногина
|
|
Куйбышевский район
|
33
|
Сквер имени Куйбышева
|
34
|
Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)
|
35
|
Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам
|
36
|
Сквер Скорбящей Матери
|
|
Ленинский район
|
37
|
Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы 1 очереди набережной реки Волги до Центральной спасательной станции
|
38
|
Сквер у памятника Чапаеву
|
39
|
Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
|
40
|
Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)
|
41
|
Ильинская площадь
|
42
|
Чкаловский сквер № 1
|
43
|
Чкаловский сквер № 2
|
44
|
Сквер Галактионова
|
45
|
Территория, прилегающая к цирку, дворцу спорта
|
46
|
Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
|
47
|
Сквер по улице Коммунистической
|
48
|
Территория, прилегающая к зданию Думы городского округа Самара
|
49
|
Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе
|
|
Октябрьский район
|
50
|
Сквер в районе д. 22 – 24 по ул. Ново-Садовой
|
51
|
Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул.Гагарина)
|
52
|
Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского
|
53
|
Площадь имени Д.И. Козлова
|
54
|
Территория Постникова оврага
|
55
|
«Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького
|
56
|
Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
|
57
|
Сквер по районе д. 32 по ул. Осипенко
|
58
|
Бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди Набережной реки Волга
|
59
|
Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул.Челюскинцев
|
60
|
Сквер в районе д. 8 по ул. Ново-Садовой
|
61
|
Сквер у Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
|
62
|
Сквер у областной библиотеки
|
63
|
Сквер на площади Памяти
|
64
|
Сквер на площади Героев 21 Армии
|
65
|
Сквер у проходной ГП «ЗИМ» (ул. Ново-Садовая около д. 106)
|
|
Промышленный район
|
66
|
Бульвар по ул. Стара Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной
|
67
|
Детский сквер по ул. Победы
|
68
|
Воронежский бульвар № 1
|
69
|
Сквер Памяти Ветеранов (в районе д. 5 по ул. Силина)
|
70
|
Сквер в районе д. 29 по ул. Демократической
|
71
|
Парк «Воронежские озера»
|
72
|
Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»
|
73
|
Аллея Трудовой Славы
|
74
|
Воронежский бульвар № 2
|
75
|
Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда
|
76
|
Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)
|
|
Самарский район
|
77
|
Территория от ул. Комсомольской до ул. Венцека
|
78
|
Сквер на Хлебной площади
|
79
|
Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
|
80
|
Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников
|
81
|
Сквер «Три вяза»
|
82
|
Площадь Дзержинского
|
83
|
Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской)
|
|
Советский район
|
84
|
Парк Дружбы
|
85
|
Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)
|
86
|
Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д.77 по ул. Гагарина)
|
87
|
Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной)
|
88
|
Сквер «Самарец»
|
89
|
Сквер Экономистов
|
90
|
Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного переулка)
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