В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 

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Жители Самары приглашаются к участию в отборе общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2022 году.

В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений будет сформирован перечень общественных территорий для рейтингового голосования. По итогам рейтингового голосования будет составлен ТОП территорий, которые предстоит комплексно благоустроить с учётом мнения жителей в 2022 году.

Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.

Напомним, в прошлом году благодаря национальному проекту в Самаре преобразились сквер Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Кировском районе, сквер Речников и Ерик Парк в Куйбышевском районе, бульвар по улице Мичурина, сквер по улице Авроры.

Прием предложений осуществляется в следующих формах:

устная – с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому многоканальному номеру 266-54-54, 266-56-17;

письменная – по почте (на адрес: Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда»);

электронная – на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара - https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otbor1/ .

График приема письменных предложений:

Понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 17.00 часов.

Пятница – с 9.00 до 16.00 часов.

График приема устных и электронных предложений:

Ежедневно, круглосуточно.

Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке.

Предложение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;

- номер контактного телефона;

- наименование общественной территории.

Сроки рассмотрения предложений – в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема предложений.

Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара на 2022 год