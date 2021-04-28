В Самаре начальник Управления Росгвардии провел прием граждан

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В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоялся прием граждан начальником регионального Управления Росгвардии Александром Эсауленко. Вопросы, с которыми заявители обратились к начальнику Управления, относились в основном к компетенции Росгвардии.



Одним из распространенных стал вопрос прохождения службы в силовом ведомстве. Так, в частности, жительницу Самары интересовал вопрос трудоустройства во вневедомственную охрану. Девушка активно занимается спортом и мечтает посвятить жизнь охране правопорядка. Генерал-майор полиции Эсауленко, сам много лет отдавший службе во вневедомственной охране, подробно рассказал о различных направлениях деятельности ОВО, специфике работы групп задержания, дал советы по поводу трудоустройства различные подразделения вневедомственной охраны.



Статистика показывает, что чаще всего граждан, пришедших на прием, интересуют также вопросы, касающиеся оборота оружия и получения лицензий частного охранника. На все заданные вопросы обратившиеся получили исчерпывающие ответы.