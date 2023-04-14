В Самаре начальник регионального управления Росгвардии провел прием граждан

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Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко провел прием граждан в приемной Президента Российской Федерации. Генерал-майор полиции дал ответы жителям региона на вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности войск правопорядка.

Традиционно, живой интерес жителей Самарской области вызывают вопросы, связанные с правовым регулированием оборота гражданского оружия, функционирования частных охранных организаций, а также трудоустройства в Росгвардию. Один из обратившихся граждан задал вопрос о возможности поступления на военную службу по контракту – до этого самарцу уже отказали в приеме на службу в одном из силовых ведомств из-за имеющегося у него заболевания. Александр Эсауленко объяснил мужчине, по каким критериям производится отбор кандидатов и дал исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы.

Еще один житель региона пришел на прием к начальнику регионального управления Росгвардии с предложениями по изменению характеристик боеприпасов, которые используются в стрелковом оружии, стоящем на вооружении ведомства. По мнению самарца, придуманные им новшества положительно скажутся на точности стрельбы, так как позволяют почти полностью избавиться от отдачи. Кроме того, он продемонстрировал генерал-майору Эсауленко два образца модернизированных им шлемов – житель областной столицы считает, что при минимальных вложениях можно кардинально повысить уровень защиты росгвардейцев. Предложенные идеи будут рассматривать профильные специалисты.

Генерал-майор полиции дал ответы жителям региона на вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности войск правопорядка.