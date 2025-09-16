В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ

95

Телеканал ТНТ и Black Box Production объявляют о начале съёмок сатирической комедии «Новости» с Викторией Разумовской, Софьей Каштановой, Владимиром Курцебой, Кариной Зверевой и др. Одного из персонажей – звезду новостного эфира – играет знаменитый ведущий и шоумен Владимир Маркони. Первый блок съёмок проходит в Самаре – городе, который задает стиль комедии. В кадре можно будет увидеть набережную Волги, парки и фактурные дворы Самары. Режиссёр – Аскар Бисембин («Папины дочки. Новые», «Два холма»), всего запланировано 13 эпизодов.

Провинциальная девушка Аня по воле случая и своей наивности переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала её не ждёт. Чтобы отстоять своё право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе. Сможет ли Аня стать звездой новостей в большом городе или вернётся в свою деревню снимать сюжеты о Дне Крапивы?

История будет рассказана в формате мокьюментари, а съёмочная команда создаст у зрителей ощущение, что все происходит здесь и сейчас. Первый блок натурных съёмок проходит в Самаре — при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области, который помогает команде проекта с логистикой площадок и организацией процесса.