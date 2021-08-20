В Самаре начали выдавать многофункциональные карты жителя

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Стартовала выдача многофункциональной «Карты жителя Самарской области» на базе платежной системы «Мир». Как сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информтехнологий и связи региона Константин Пресняков, первые обладатели карты жителя уже смогли оценить все ее преимущества, например, получить услуги и скидки от партнеров проекта.

– Любой житель Самарской области может получить карту, которая станет единым ключом к различным сервисам, связанным с транспортной инфраструктурой, социальным обеспечением и медицинским обслуживанием. Проект, реализованный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, всецело отвечает принципам национального проекта «Цифровая экономика», – сообщил Константин Пресняков.

Помимо оплаты покупок и проезда в общественном транспорте, с помощью карты можно будет получать различные социальные и электронные услуги. Она также позволяет воспользоваться сервисами интернет-портала и мобильного приложения «Карта жителя Самарской области».

Максим Папков, управляющий Банк ВТБ в Самарской области:

– Мы получили свыше тысячи заявок по карте жителя Самарской области, и с каждым днем число желающих оформить ее только растет. При этом картой хотят пользоваться не только обычные клиенты, в ней заинтересованы крупные предприятия и организации. У этого продукта много преимуществ – это удобная и бесплатная банковская карта, которой легко можно управлять из мобильного приложения, она также подключена к программе лояльности и имеет собственные бонусы и скидки от партнеров. В ней зашито транспортное приложение, при этом не надо носить с собой дополнительный «пластик» в виде отдельной транспортной карты. У карты жителя много и других возможностей, в дальнейшем она сможет заменить полис ОМС при обращении в поликлинику. Уверен, карта жителя Самарской области одинаково интересна всем клиентам – пенсионерам, работникам предприятий и организаций и активной молодежи.

Для получения «Карты жителя Самарской области» необходимо обратиться в любой офис Банка ВТБ. Ее обслуживание и получение бесплатно. Для оформления потребуются паспорт заявителя, СНИЛС, ИНН, медицинский полис ОМС. Дополнительную информацию можно получить на портале card.samregion.ru, также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS).