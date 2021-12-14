В Самаре начали продавать новогодние елки

169

До главной ночи года остается несколько дней. А тем временем, в областной столице уже заработали елочные базары. Один из них появился в Советском районе.

Торговая точка на пересечении улиц Гагарина и Революционной уже работает. Новогодние деревья ждут своих хозяев. Напомним, все елочные базары должны быть оформлены в соответствии с общепринятыми правилами и ограждены. Самые дорогие деревья – это ели и пихты. Дешевле стоят сосны и елочки. Также можно купить и еловые веточки. Пока очередей за новогодними красавицами нет. Вполне вероятно, что самарцы будут делать покупки в канун праздника, пишет ГТРК Самара.

Фото: Дильдина Светлана