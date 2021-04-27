В Самаре на Всероссийском форуме обсудят, как сделать госуправление максимально направленным на человека

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28 апреля с 10.00 до 14.00 (по Москве) пройдет Всероссийский форум «Проектирование госуправления 4.0». Ведущие российские эксперты в области государственного управления разработают идеи для изменения всего госсектора страны, которые будут отвечать современным вызовам и направлены на повышение уровня жизни граждан.

Во время послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин поставил перед госсектором масштабные задачи, которые требуют новых подходов. В частности, глава государства подчеркнул, что усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов развития, научного сообщества должны быть подчинены главной, центральной задаче – повысить качество жизни россиян.

О том, что человекоцентричность должна стать принципом государственного управления на всех уровнях в Российской Федерации, говорил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Чтобы сделать госуслуги максимально удобными для людей, по поручению главы региона, создана рабочая группа по внедрению «Национально социальной инициативы» (НСИ) в Самарской области.

НСИ – это проект, разработанный Агентством стратегических инициатив и направленный на выявление и устранение барьеров, мешающих гражданам получать качественные государственные услуги.

Всероссийский форум по государственному управлению, который инициирован главой региона и поддержан Генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой, станет отправной точкой для генерации новых идей в этом направлении.

В рамках форума будет выработан единый взгляд на то, кто такой человекоцентричный чиновник, как организовать эффективное госуправление, оптимизировать деятельность органов власти и привлекать молодые таланты.

Свое участие подтвердили заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, статс-секретарь заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, директор проектов и программ ПАО «Сбербанк», эксперт РАНХиГС Александр Ожаровский, эксперт Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации, эксперт в области проектного управления Андрей Лякин, начальник управления проектного менеджмента в государственном секторе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Проектный олимп» Илья Винокуров и другие российские и международные эксперты.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке: https://forumgosupravlenia.ru/ .