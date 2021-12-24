В Самаре на площади Славы открывается ледовый каток

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25 декабря 2021 года в 11.00 в Самаре на площади Славы начнёт работать каток. Ледовое пространство здесь будет организовано уже в третий раз. По сложившейся традиции площадь Славы порадует гостей и жителей Самарской области праздничной атмосферой. Здесь уже установлена красавица-ёлка, мерцающие арки, эффектные декорации, выдержанные в едином стиле павильоны проката, раздевалки и точки питания. Настоящий сказочный новогодний городок, центром которого, безусловно, станет каток!

Напомним, что впервые каток на площади Славы был организован в 2019 году и стал настолько популярным, ярким и праздничным местом притяжения, что эксперимент перерос в традицию. По итогам прошлого зимнего сезона ледовую площадку посетили более 40 тысяч человек.

Заложенные традиции ледовых катаний на площади Славы будут соблюдены и в этом году. Ледовое покрытие площадью 2 255 квадратных метров порадует высоким качеством скольжения: заливка катка будет осуществляться ежедневно, толщина намороженного покрытия составляет порядка 15 см. Сам каток украсит яркая подсветка: 110 светодиодных прожекторов, установленных по низу ограждения, 12 световых опор помогут придать процессу катания под музыкальное сопровождение атмосферу светового шоу. Для маленьких посетителей предусмотрены поддерживающие устройства для катания.

Около катка расположены две точки общественного питания и два кофейных киоска, где каждый прямо под открытым небом сможет согреться горячими напитками на любой вкус, приобрести свежую выпечку.

Уютная праздничная атмосфера позволит каждому гостю приятно провести время и получить множество ярких впечатлений!

Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. А 31 декабря – круглосуточно. Вход бесплатный.

Уважаемые гости и жители Самарской области!

В условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. Для активного отдыха на свежем воздухе в губернии создаются максимально комфортные и безопасные условия. Основными центрами притяжения для семейных прогулок станут парки, катки, зоны отдыха с горками и новогодними ёлками, спортивные площадки. Берегите себя и своих близких!

Фото предоставлено общественно-политическим изданием «Волжская коммуна».