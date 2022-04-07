В Самаре на площади Памяти прошла акция, приуроченная к годовщине провозглашения независимости ДНР

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Участники акции в поддержку спецоперации на Украине и в честь годовщины провозглашения независимости ДНР собрались на площади Памяти. Представители ветеранских и молодёжных общественных организаций, а также вынужденные переселенцы с Донбасса вспоминают важную дату - 7 апреля 2014 года.



Председатель Самарской областной общественной организации "Герои Отечества", Герой России Игорь Станкевич отметил:

- Мы вспоминаем события 7 апреля 2014 года, когда Донецкая Народная Республика объявила о своём суверенитете. Это напоминание о том, что надо беречь свою страну, надо защищать её сегодня, в том числе стоя здесь, в мирной обстановке. Чтобы наши ребята, который служат в Вооруженных силах, чувствовали нашу поддержку.

Первый зампредседателя Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов Александр Антипов подчеркнул:

- Мы понимаем, что это серьёзное мероприятие, что сейчас защищают не только Донбасс и Луганск, наши парни защищают в первую очередь безопасность России.

Участники акции возложили цветы и минутой молчания почтили память защитников Родины, чьи жизни оборвалась в локальных конфликтах, в том числе и военных, погибших во время спецоперации на Украине.

- Самое главное, чтобы наше общество, власти, наши люди не забывали о погибших, - сказали собравшиеся. - Наш долг - родственников, друзей, товарищей, детей - помнить.

Всего в акции в областном центре приняли участие более 400 человек, сообщает sova.info.

Фото: Юлия Рубцова