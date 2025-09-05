Я нашел ошибку
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
Летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Самаре на международном фестивале творчества участников СВО «Ленточка Доблести – 2025» выступит Вика Цыганова

5 сентября 2025 10:58
168
В Самаре на международном фестивале творчества участников СВО «Ленточка Доблести – 2025» выступит Вика Цыганова

 

Фотоматериалы: Холдинг "Глобал Вижн"

27 сентября в Самаре на площадке ТК «Амбар» пройдет второй Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка Доблести – 2025». Хедлайнером станет народная артистка России Вика Цыганова.

На сцену вместе с ней выйдут хор «Русский формат», группа «Эффект Фассбендера», Самарский хор жён и мам участников специальной военной операции - "Жены Героев", юнармейцы Школы Южного города и другие исполнители.

Всего на участие в «Ленточке Доблести – 2025» поступило 60 заявок, из которых оргкомитет отобрал 19. Среди них — военнослужащие, ветераны боевых действий и волонтёры из семи регионов России и Беларуси.

«В этом году «Ленточка Доблести» впервые выходит на международный уровень: в числе участников — певица из Беларуси. Это показывает, что фестиваль выходит за границы регионального или даже российского уровня — он объединяет людей через общее чувство сопричастности и поддержки», — подчеркнула Ольга Суркова, вице-президент холдинга «Глобал Вижн», руководитель проекта АНО «Вольга» и волонтёр СВО.

Кроме концертной программы, гостей ждут:

• выставка от межрегиональной общественной организации СВОИ и Ассоциации Ветеранов СВО Самарской области
 • выставка от АНО Центр военно-патриотического воспитания и спорта «Звено»
 • выставка вооружения АНО «Город помощи»;

• выставка «Музей коллекций, технологий и инициатив "Союз"»;
 • выставка Росгвардии;

• выставка Ольги Абраменко «Я пришёл чтобы жить»;
 • интерактивные площадки;
 • встречи с участниками и ветеранами СВО и многое другое.

Организатор фестиваля - холдинг «Глобал Вижн», в лице АНО «Вольга».

Следить за ходом подготовки, знакомиться с историями героев и следить за анонсами можно в официальных соцсетях фестиваля.

