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В Самаре на медиаэкранах площади Славы начала работу цифровая фотовыставка «Профессионал года»

4 октября 2023 12:06
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В Самаре на медиаэкранах площади Славы начала работу цифровая фотовыставка «Профессионал года»

 Главные герои выставки – жители Самарской области – люди, посвятившие себя созидательному труду в самых разных отраслях, признанные мастера своего дела, победители ежегодного трудового конкурса Самарской области «Профессионал года» с 2019 по 2023 годы.

Конкурс «Профессионал года» ежегодно проводится в Самарской области с 2013 года. Главная цель конкурса ¬– поощрение человека труда, укрепление авторитета рабочих профессий, стимулирование творческой активности работников организаций, повышение уровня профессионального мастерства. Награждение победителей традиционно проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда.

За десятилетнюю историю конкурса (с 2013 года) в нем приняли участие более 3000 человек, 714 из которых стали победителями в одной из 66 номинаций конкурса. Более половины победителей конкурса – это специалисты рабочих профессий.

«Я очень рад, что наш конкурс год от года увеличивает свою популярность, вовлекает в орбиту совершенствования профессиональных навыков всё большее и большее количество людей. Самарская область по-настоящему богата профессионалами – людьми трудолюбивыми, талантливыми, знающими, ответственными, небезразличными. На мой взгляд, высокое звание профессионала, помимо владения определенными компетенциями, всегда включает в себя понятие ответственности. Ведь невозможно представить словосочетание «безответственные профессионалы». Во многом именно ответственность за свое предприятие, за свой трудовой коллектив, за родных и близких людей, за город, за поселок, за страну является характерной чертой победителей конкурса «Профессионал года», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Выставка «Профессионал года» будет работать со 2 по 15 октября 2023 года включительно.

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