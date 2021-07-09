В Самаре на крыше Фабрики-кухни откроют кафе

188

В отреставрированном здании Фабрики-кухни заработает общепит. Выставочные павильоны Третьяковской галереи займут лишь одну пятую территории объекта.

На остальной площади здания планируют разместить медиатеку, образовательный центр, лекторий, кинозал, хранилища, офисы, ресторан. На крыше Фабрики-кухни обустроят открытую площадку, на которой разместят летнее кафе для посетителей и выставочную площадку.

Реставрацию здания Фабрики-кухни завершат через 2 месяца. Сейчас рабочие устанавливают окна и двери, смонтировали крышу, пишет 63.ру.

— Окна для залов самарской Третьяковки изготавливают в Москве. Они полностью повторяют внешний вид тех, которые были установлены в здании в 1932 году. Они сделаны из дерева с применением современных хитростей, которые позволят выдерживать музейный климат. Это изящное, «историческое» по виду, но очень современное решение, — прокомментировал реставрацию здания директор самарского филиала Третьяковки Михаил Савченко.

Фото: Евгений Щекин / Youtube.com