В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства

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В среду, 4 сентября, городскому округу Самара передали 69 новых газомоторных автобусов российского производства для муниципальных перевозок. В мероприятии принял участие врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил: обновление общественного транспорта является одним из больших приоритетов работы регионального Правительства и городской Администрации.

Особое внимание вопросам развития общественного транспорта было уделено и на недавней встрече Президента России Владимира Путина и руководителя области Вячеслава Федорищева.

«Знаем, что изношенность высокая, и поэтому сделали акцент на том, чтобы как можно быстрее закупать большое количество нового общественного транспорта – это и трамваи, и автобусы. Мы запланировали на ближайшие 5 лет на 80% обновить парк транспорта, закупить более 1500 новых автобусов, более 250 новых трамваев. Вот сейчас уже видим первые результаты. Нам пришло 69 новых автобусов, произведенных в России. Они комфортные, подходят по всем современным экологическим стандартам. Это первый шаг – будем продолжать обновлять», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Новые газомоторные автобусы марки «LOTOS 105C-02», произведенные в Набережных Челнах, соответствуют всем требованиям для перевозки пассажиров. Они оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС, системой кондиционирования и обогрева, зарядными устройствами, а также оборудованы для маломобильных граждан. Вместимость составляет 92 человека, количество посадочных мест – 25.

Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.

Директор ООО «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин поблагодарил Правительство региона за возможность включения предприятия в федеральную программу льготного кредитования, реализуемую в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которая позволила закупить общественный транспорт большого класса вместимости.

Как рассказал Александр Кочерыгин, новые автобусы выйдут на востребованные городские маршруты. Планируется, что уже на следующей неделе они начнут курсировать по маршруту №67, а затем по маршрутам №70, 41, 34, 24 и 2.

Обращаясь к работникам транспортной отрасли, руководитель области поблагодарил их за труд, а также поинтересовался предложениями и замечаниями.

Первый вопрос касался повышения заработной платы. Директор ООО «Самара Авто Газ» пояснил: с 1 сентября зарплату подняли – для водительского состава от 3,5 до 6 тысяч рублей.

Актуальной стала и дорожная тематика. «Хотелось бы хоть раз в жизни поездить без ремонта по ровным дорогам, хоть сезон покататься без стройки», – отметил один из водителей.

«Нам нужно отремонтировать дороги. Вы знаете, что многие из них находятся в сложном состоянии. Ремонтировать будем капитально, – прокомментировал Вячеслав Федорищев. – Будем обеспечивать контроль за деятельностью подрядчиков, потому что иногда бывает так, что ремонт сделаешь, а потом через год-два на этом месте его уже и не видно. Здесь дисциплину повысим значительно».

Руководитель области выразил уверенность, что большая часть региональных дорог будет отремонтирована в ближайшие два-три года.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области / Иван Макеев