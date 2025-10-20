В Самаре на этой неделе стартует серия прямых эфиров глав администраций районов.

141

Во время «прямых линий» они подведут промежуточные итоги года. В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов, вывоза незаконных объектов потребительского рынка, строительства, восстановления объектов культурного наследия. Также главы районов коснутся вопросов реализации нацпроектов.

Кроме того, главы ответят на вопросы жителей, которые поступили через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в комментариях к прямому эфиру.

Главы девяти районов Самары проведут прямые эфиры на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте». Вся информация о датах проведения, а также ссылки на ресурсы, где можно оставить вопросы к трансляциям, будут доступны в социальных сетях: на официальных страницах администрации Самары, администраций и глав районов Самары.

23 октября серию «прямых линий» откроет глава Промышленного района Иван Сухарев. Вопросы к прямому эфиру можно оставить на платформе обратной связи по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10315.