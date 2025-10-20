В Самаре на этой неделе стартует серия прямых эфиров глав администраций районов.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на этой неделе стартует серия прямых эфиров глав администраций районов

20 октября 2025 17:37
141
В Самаре на этой неделе стартует серия прямых эфиров глав администраций районов.

Во время «прямых линий» они подведут промежуточные итоги года. В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов, вывоза незаконных объектов потребительского рынка, строительства, восстановления объектов культурного наследия. Также главы районов коснутся вопросов реализации нацпроектов.

Кроме того, главы ответят на вопросы жителей, которые поступили через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в комментариях к прямому эфиру.

Главы девяти районов Самары проведут прямые эфиры на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте». Вся информация о датах проведения, а также ссылки на ресурсы, где можно оставить вопросы к трансляциям, будут доступны в социальных сетях: на официальных страницах администрации Самары, администраций и глав районов Самары.

23 октября серию «прямых линий» откроет глава Промышленного района Иван Сухарев. Вопросы к прямому эфиру можно оставить на платформе обратной связи по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10315.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
163
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
189
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
310
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
499
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
532
Весь список